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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Я вот все жду бонус 2% в валюте за продление
Деньги лежат мертвым грузом на текущем с начала ноября
Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2%
Вы положили ?
Разумеется
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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