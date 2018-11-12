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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Я вот все жду бонус 2% в валюте за продление
Деньги лежат мертвым грузом на текущем с начала ноября

Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2% :D

Вы положили ?

Разумеется :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 1408140914101411
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