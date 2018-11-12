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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Я вот все жду бонус 2% в валюте за продление
Деньги лежат мертвым грузом на текущем с начала ноября
Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2%
Вы положили ?
Разумеется
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 08:43
lubopytnaya написав: Баблонавт написав: Sanio написав:
Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.
Да и в отделении сегодня приподнятое настроение у персонала.
Я зашла туда, чтобы взять оригиналы депозитных договоров с мокрыми печатями - у меня в ВТБ куча годовых небольших валютных вкладов в количестве 19-ти штук
.
Говорю: "распечатайте мне все их на случай, если забирать придется не у вас".
А они так загадачно подмигивают: "у нас будете забирать, у нас... "
о каком отделении (и городе) речь, если не секрет?
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Вів 13 лис, 2018 06:08
vcy
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