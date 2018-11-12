Баблонавт написав:

Binimovich написав: Tegularius написав: Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы. Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси? Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?

Кто следующий? Очевидно - банк избанковской системы.Кстати, а ведь про Петрокоммерц Вы сознательно лжёте, не раз Вам напоминали о том, что он гавкнулся только после того, как его купили (отжали-?) украинские собственники.Признаюсь, было очень забавно читать в 2016-2017 годах Ваши многочисленные сочащиеся ядом (и не имеющие ничего общего с реалиями) сообщения в адрес ПИБа, когда Вы струсили, вынесли из него деньги в 15-м (и получали от евродочек 1,5%), а я до конца 2017-го получал 9%В этом плане дубликаты Ваших старых сообщений теперь уже в этой ветке настраивают на оптимизм. Раз уж Вы промахнулись тогда, то скорее всего это - судьба, и очередной Ваш промах не за горами.Писал не раз, и повторю - дочки росгосбанков имеют ТОЛЬКО политические риски. Экономических нет.