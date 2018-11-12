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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Я вот все жду бонус 2% в валюте за продление
Деньги лежат мертвым грузом на текущем с начала ноября
Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2%
Вы положили ?
Разумеется
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 08:43
lubopytnaya написав: Баблонавт написав: Sanio написав:
Почали випускати валютні свіфти юриків
Если это так, то это ОЧЕНЬ хорошо.
Да и в отделении сегодня приподнятое настроение у персонала.
Я зашла туда, чтобы взять оригиналы депозитных договоров с мокрыми печатями - у меня в ВТБ куча годовых небольших валютных вкладов в количестве 19-ти штук
.
Говорю: "распечатайте мне все их на случай, если забирать придется не у вас".
А они так загадачно подмигивают: "у нас будете забирать, у нас... "
о каком отделении (и городе) речь, если не секрет?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:27
Баблонавт написав: Binimovich написав:
Tegularius написав:Пока что здесь никто никого не прокинул. В отличие от украинских ВАБов, Надр, Родовидов, Таврий и других. В отличие от Дельты, треть акций которой принадлежала американской корпорации Каргилл. Так что вы со своей политикой пока что симо кассы.
Ага, не опрокинул, сначала рашистский Петрокоммерц, потом Пибка ввела лимиты на 5000 грн в день, теперь ВаТаБанк... Кто следующий? Сбербанк роисси?
Кто следующий? Очевидно - банк из украинской
банковской системы.
Кстати, а ведь про Петрокоммерц Вы сознательно лжёте, не раз Вам напоминали о том, что он гавкнулся только после того, как его купили (отжали-?) украинские собственники.
Признаюсь, было очень забавно читать в 2016-2017 годах Ваши многочисленные сочащиеся ядом (и не имеющие ничего общего с реалиями) сообщения в адрес ПИБа, когда Вы струсили, вынесли из него деньги в 15-м (и получали от евродочек 1,5%), а я до конца 2017-го получал 9%
В этом плане дубликаты Ваших старых сообщений теперь уже в этой ветке настраивают на оптимизм. Раз уж Вы промахнулись тогда, то скорее всего это - судьба, и очередной Ваш промах не за горами.
Писал не раз, и повторю - дочки росгосбанков имеют ТОЛЬКО политические риски. Экономических нет.
Вот ты жжешь. Я переметнулся в Альфу, Ошад, Укрэксим , получая 6-7% годовых. Был Кредит Агриколь с 4% годовых, но это для того, чтобы 1% комиссию за обналичку не платить , то есть, по факту выхлоп получался больше.
То, что ты называешь "испугался", то лучше так, чем потом 80 банковских дней ходить ежедневно за Пибковской потачкой в 5000 грн в день. Это ниже моего достоинства)
Сеейчас деньги в Ощаде и Укрэксиме лежат. Кто-то из них гавкнется следующим? Ржу в голос!
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:29
sliva_nikolay написав:так что когда там ВА? чем быстрее введут ВА тем быстрее получат в полном обьеме свои бабосы, главное с курсом на момент ВА не влететь...чтобы бакс не пошел выше 28))
Да пусть не вводят ВА, нехай рашаВТБ отдает все деньги вкладчикам)
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:34
Binimovich написав:
Сеейчас деньги в Ощаде и Укрэксиме лежат. Кто-то из них гавкнется следующим?
Ощад.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36
Баблонавт написав: Binimovich написав:
Сеейчас деньги в Ощаде и Укрэксиме лежат. Кто-то из них гавкнется следующим?
Ощад.
Це наклеп на Пишку...заявляю офіційно.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:41
orhidf написав:
при таких лимитах провелись платежи со скарбнычки и вам гроши общей суммой превышающей................
Коллега, практика показывает, что информацию подобного рода не стоит публиковать открыто. Каналы перекрываются очень быстро, со всех сторон (и точка выхода, и транзитные механизмы).
Лучше будет, если Вы уберёте своё сообщение.
Если хотите поделиться конкретной информацией - выберите нескольких наиболее симпатичных Вам форумчан, и напишите им в ЛС.
Помню, когда были проблемы в ПИБе, лично я организовал информирование в ЛС, всё шло через меня и я рассылал всем. Для реальных вкладчиков была ощутимая польза и спокойствие, а на ветке впустую калампоцалось 3-4 болтуна-русофоба, удивляясь спокойствию и невозмутимости вкладчиков.
"Собаки лают, а караван идёт".
Потом архив полдня чистил
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:45
Это же так скрепно, ходить 80 банковских дней в Пибку за своим вкладом, ага)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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