RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1409141014111412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:38

  sliva_nikolay написав:та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...


По перше, не в Женеві, а вже у Ізраїлі. По-друге, при чому тут Бєня до Вашої недалекоглядності і жадібності? Те, що він хоче отримати компенсацію за віддалі активи в Криму-це вельми похвально, а ваше небажання прорахувати ризики при занесенні грошей під мізерний % у рашабанк-виключно Ваші проблеми. Я все забрав з ВТБ ще у грудні 2017...
Nighthawk
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1409141014111412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Hack-Stock, kostya77, leha9111, slasva, tano, Vorlon, wolt450, Квесторе_поверніться, югин і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1091, 1092, 1093
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10921 1586742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 12:15
greenozon
Идея Банк 1 ... 1555, 1556, 1557
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15560 2214156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 12:10
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6381, 6382, 6383
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63828 7957775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 12:02
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10922)
13.11.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.