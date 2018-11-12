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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:38
sliva_nikolay написав:
та беня коломыга еще тот аферюга, сидит сейчас у себя в женеве и воду мутит тут...хитрожопый еврей и гадит всем..беню давно пора закрыть на 100 лет на зоне за особо тяжкие...
По перше, не в Женеві, а вже у Ізраїлі. По-друге, при чому тут Бєня до Вашої недалекоглядності і жадібності? Те, що він хоче отримати компенсацію за віддалі активи в Криму-це вельми похвально, а ваше небажання прорахувати ризики при занесенні грошей під мізерний % у рашабанк-виключно Ваші проблеми. Я все забрав з ВТБ ще у грудні 2017...
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