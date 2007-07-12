sliva_nikolay
Я все забрав з ВТБ ще у грудні 2017...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:32
Вашу далекоглядность й антiжадібнiсть,ви вже продемонстрували у платинi.Не хвилюйтесь,навiть при бiдовой розв'язцi,панство через фонд також свое отримають.
Ps.Якщо Втб не згорнув бы свою галявинку на Валовiй 15.Не факт що Ви так чудово,висмикнули монетки.)
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:42
Re: ВТБ Банк
тут что есть защитники афериста коломойки, который прокинул всех на привате, вывел больше 100 ярдов из привата и оставил бублик для государства?правильно и сделала раша что забрала все в крыму у этого бородатого афериста, место ему со всеми олигархами на зоне, лет на 100.всем Лагунам, Бахматюкам,Полищукам,Жеваго, всем кто довел свои банки до банкротства. ПИБ уже нагнул коломойку в суде и опроверг решение, такое же будет решение по ВТБ, Сбербанку и будет послан он со своими экс приватовцами аферистами далеко и глубоко....Приватовская шайка против ВТБ это остатки пыли, не более того.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:27
В касі банки ліквідність появилась?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:35
А що Платина? На початку 2015 року достроково розірвав валюту на нинішні 2 фонди, і засвіфтив за 2%. Спасибі Сбєричу, все культурно віддав емісійними доллярами. Потім залишок на ще один Фонд у червні 2015 заскріллив за 2% і відбив усі втрати на депо під 11,5% у Аллі за 3 місяці... В чому проблема? А олені терпіли і жерли кактус Мої нерви якось дорожче недоотриманих %...
Щодо галявинки на Валовій 15 - у мене стовпчики були з кроком 1 місяць. В найгіршому випадку залишилось би кількасот доллярів на стовпах.... Ризиків 0.
Взагалі, коли банк забирається нафіг з твого міста - забирай свої манатки з нього теж...
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