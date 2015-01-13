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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1410141114121413>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:38

sliva_nikolay
Я все забрав з ВТБ ще у грудні 2017...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:32

Вашу далекоглядность й антiжадібнiсть,ви вже продемонстрували у платинi.Не хвилюйтесь,навiть при бiдовой розв'язцi,панство через фонд також свое отримають.
Ps.Якщо Втб не згорнув бы свою галявинку на Валовiй 15.Не факт що Ви так чудово,висмикнули монетки.)
leha9111
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:42

Re: ВТБ Банк

тут что есть защитники афериста коломойки, который прокинул всех на привате, вывел больше 100 ярдов из привата и оставил бублик для государства?правильно и сделала раша что забрала все в крыму у этого бородатого афериста, место ему со всеми олигархами на зоне, лет на 100.всем Лагунам, Бахматюкам,Полищукам,Жеваго, всем кто довел свои банки до банкротства. ПИБ уже нагнул коломойку в суде и опроверг решение, такое же будет решение по ВТБ, Сбербанку и будет послан он со своими экс приватовцами аферистами далеко и глубоко....Приватовская шайка против ВТБ это остатки пыли, не более того.
sliva_nikolay
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:27

В касі банки ліквідність появилась?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:35

  leha9111 написав:Вашу далекоглядность й антiжадібнiсть,ви вже продемонстрували у платинi.Не хвилюйтесь,навiть при бiдовой розв'язцi,панство через фонд також свое отримають.
Ps.Якщо Втб не згорнув бы свою галявинку на Валовiй 15.Не факт що Ви так чудово,висмикнули монетки.)


А що Платина? На початку 2015 року достроково розірвав валюту на нинішні 2 фонди, і засвіфтив за 2%. Спасибі Сбєричу, все культурно віддав емісійними доллярами. Потім залишок на ще один Фонд у червні 2015 заскріллив за 2% і відбив усі втрати на депо під 11,5% у Аллі за 3 місяці... В чому проблема? А олені терпіли і жерли кактус :mrgreen: Мої нерви якось дорожче недоотриманих %...
Щодо галявинки на Валовій 15 - у мене стовпчики були з кроком 1 місяць. В найгіршому випадку залишилось би кількасот доллярів на стовпах.... Ризиків 0.
Взагалі, коли банк забирається нафіг з твого міста - забирай свої манатки з нього теж...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:09

Сегодня в Днепре кто то в отделении был? валюту дают?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:13

  Nighthawk написав:
  leha9111 написав:Вашу далекоглядность й антiжадібнiсть,ви вже продемонстрували у платинi.Не хвилюйтесь,навiть при бiдовой розв'язцi,панство через фонд також свое отримають.
Ps.Якщо Втб не згорнув бы свою галявинку на Валовiй 15.Не факт що Ви так чудово,висмикнули монетки.)


А що Платина? На початку 2015 року достроково розірвав валюту на нинішні 2 фонди, і засвіфтив за 2%. Спасибі Сбєричу, все культурно віддав емісійними доллярами. Потім залишок на ще один Фонд у червні 2015 заскріллив за 2% і відбив усі втрати на депо під 11,5% у Аллі за 3 місяці... В чому проблема? А олені терпіли і жерли кактус :mrgreen: Мої нерви якось дорожче недоотриманих %...
Щодо галявинки на Валовій 15 - у мене стовпчики були з кроком 1 місяць. В найгіршому випадку залишилось би кількасот доллярів на стовпах.... Ризиків 0.
Взагалі, коли банк забирається нафіг з твого міста - забирай свої манатки з нього теж...

Та Ви ризиковий ...в Платині одеських аферюг і 3 Фонди. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:14

  REA 1109 написав:Сегодня в Днепре кто то в отделении был? валюту дают?

Раз тищина нічого не дають.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:32

  Квесторе_поверніться написав:В касі банки ліквідність появилась?

Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:36

  AlexSV написав:
  Квесторе_поверніться написав:В касі банки ліквідність появилась?

Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......

Для юриків бяда. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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