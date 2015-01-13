RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1410141114121413

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25

  i-botanik написав:о каком отделении (и городе) речь, если не секрет?

Стольный град Киев, отделение "Киевское" возле метро "Олимпийская"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:
  Квесторе_поверніться написав:В касі банки ліквідність появилась?

Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......

Для юриків бяда. :(

А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 04.12.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1410141114121413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, Aps, Lost, THB, V2, vollena71, WachtAmRhein, Философ, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вернум Банк 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
314 56305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:40
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6382, 6383, 6384
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63835 7958560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:19
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 601, 602, 603
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6022 1430173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 15:18
iamdimon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.