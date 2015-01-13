Стольный град Киев, отделение "Киевское" возле метро "Олимпийская"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:25
Стольный град Киев, отделение "Киевское" возле метро "Олимпийская"
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27
А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
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