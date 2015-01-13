Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......
Для юриків бяда.
А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
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