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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1410141114121413

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:
  Квесторе_поверніться написав:В касі банки ліквідність появилась?

Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......

Для юриків бяда. :(

А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:15

  Квесторе_поверніться написав:Та Ви ризиковий ...в Платині одеських аферюг і 3 Фонди. :wink:


По курсу 8 у 2013 році - початку 2014 ризиковістю там і не пахло, еге ж? А девальвація різко зменшила поріг Фонду в 3 рази :( Як тут не згадати анекдот "віртуально, синку, ми мільйонери, а реально..." :mrgreen:
Nighthawk
 
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