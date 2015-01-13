Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......
Для юриків бяда.
А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
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непонятно а в какиз случаях применяется додлатковый тариф? или во всех 10+15=25%? да вата жжот ) такого еще не видели )
Це вже хай прожжОні ватоголіки перевіряють Не, ну 25% це вже за гранню! Такого ще на моїй пам"яті у нашій банківській системі не було. Так що несіть-несіть, лохи, валюту лайнобанкам під 3%, вас побриють у будь-якому випадку. Повний правовий нігілізм, спОсібо за цє Петі, бабалєрі і Катюсі!
09.11.2018 року VTB BANK (Україна) достроково завершив проведення акції з участі у розіграші в рамках депозитного вкладу «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше.
При цьому підвищенні ставки за депозитним вкладом «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше (до 17,25% в гривні, до 5,10% в доларах США та 3,10% в євро) продовжують діяти. Ознайомитися з умовами депозитного вкладу можна на сайті банку.