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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1411141214131414>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:
  Квесторе_поверніться написав:В касі банки ліквідність появилась?

Банкоматы пустые, кассы работают с приноса, подкреплений нет, платежи юриков выпустили за 05-07 ноября, сегодня выпускают за 08 число. Лимит на один ИНН - 8 тыс грн, снизили после массового снятия денег с карт. Толп народа уже в отделении нет, люди переоформляют, настроение у сотрудников - не очень, все произошло очень быстро и внезапно, по крайней мере, для рядового персонала. Надежда на лучшее......

Для юриків бяда. :(

А что люди переоформляют? На новые сроки? или других людей при превышении?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:15

  Квесторе_поверніться написав:Та Ви ризиковий ...в Платині одеських аферюг і 3 Фонди. :wink:


По курсу 8 у 2013 році - початку 2014 ризиковістю там і не пахло, еге ж? А девальвація різко зменшила поріг Фонду в 3 рази :( Як тут не згадати анекдот "віртуально, синку, ми мільйонери, а реально..." :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:07

Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб

VTB Bank повідомляє, що з 14.11.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.


https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... a-poslugi/

Господа, кто смотрел новые тарифы? Какие изменения?
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:16

  Andreww написав:
Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб

VTB Bank повідомляє, що з 14.11.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.


https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... a-poslugi/

Господа, кто смотрел новые тарифы? Какие изменения?


Криво лінк вставили
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 1.2018.pdf

Походу до 10% впердолили ще 15% додаткової комісії. Ахренеть! :twisted:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:24

Nighthawk

непонятно а в какиз случаях применяется додлатковый тариф?
или во всех 10+15=25%?
да вата жжот ) такого еще не видели )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:31

  IMPRINTER написав:Nighthawk

непонятно а в какиз случаях применяется додлатковый тариф?
или во всех 10+15=25%?
да вата жжот ) такого еще не видели )


Це вже хай прожжОні ватоголіки перевіряють :mrgreen:
Не, ну 25% це вже за гранню! Такого ще на моїй пам"яті у нашій банківській системі не було. Так що несіть-несіть, лохи, валюту лайнобанкам під 3%, вас побриють у будь-якому випадку. Повний правовий нігілізм, спОсібо за цє Петі, бабалєрі і Катюсі!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:55

ВТБ неплохо троллит:

13.11.2018

Завершення депозитної акції VTB BANK (Україна)

09.11.2018 року VTB BANK (Україна) достроково завершив проведення акції з участі у розіграші в рамках депозитного вкладу «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше.

При цьому підвищенні ставки за депозитним вкладом «VTB Конструктор +» терміном на три місяці та більше (до 17,25% в гривні, до 5,10% в доларах США та 3,10% в євро) продовжують діяти. Ознайомитися з умовами депозитного вкладу можна на сайті банку.
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:59

депозит

что можно сделать с суммой меньше 2K USD(остатки прошлолого депозита)?
В офисе на Олимпийской записали и сказали что будет по 300 USD выдавать, но что-то как-то тихо.
Возможно перевести swift-ом в другой банк? Или очередь потихоньку продвигается и есть смысл ждать?
ep3gotts
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 06:09

  IMPRINTER написав:Nighthawk

непонятно а в какиз случаях применяется додлатковый тариф?
или во всех 10+15=25%?
да вата жжот ) такого еще не видели )

Исходя из их логики, завтра комиссия будет уже 95%, и можно практически ничего не возвращать. Помнится, в 2014 году уже были подобные прецеденты, только в эти банки вскоре ВА ввели.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:09

Re: ВТБ Банк

Цирк на дроти.
Куда смотрит НБУ?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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