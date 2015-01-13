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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:19

Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:21

  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:29

  safonovstanislav написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )

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Уртрируете. Больше 350 $/€ &10000₴ заградтариф. А менее бесплатно. За месяц фонд вынести можно спокойно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31

  BBC написав:
  safonovstanislav написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )

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Уртрируете. Больше 350 $/€ &10000₴ заградтариф. А менее бесплатно. За месяц фонд вынести можно спокойно.

А дают вынести?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:34

Гривну даже жистанционно через карту отдают 8000 грн/день.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:44

Re: ВТБ Банк

BBC написав:Гривну даже жистанционно через карту отдают 8000 грн/день.
Вот это щедрость, сразу видна репутация :mrgreen:
Faceless
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