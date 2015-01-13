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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 08:19
Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Сер 14 лис, 2018 08:21
Solar_simfi написав:
Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )
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safonovstanislav
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:29
safonovstanislav написав: Solar_simfi написав:
Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )
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Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31
BBC написав: safonovstanislav написав: Solar_simfi написав:
Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как приятно, что их бреют на 25% )
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Уртрируете. Больше 350 $/€ &10000₴ заградтариф. А менее бесплатно. За месяц фонд вынести можно спокойно.
А дают вынести?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:34
Гривну даже жистанционно через карту отдают 8000 грн/день.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:44
BBC написав:Гривну даже жистанционно через карту отдают 8000 грн/день.
Вот это щедрость, сразу видна репутация
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Faceless
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