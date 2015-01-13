всем привет, есть спецы? такой вопрос, неужели Законодательство разрешает такие комиссии на вывод средств?
неужели можно законно привлечь средства на депозит под 20% а потом вернуть с комиссией 99,9% фактически украв.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:55
всем привет, есть спецы? такой вопрос, неужели Законодательство разрешает такие комиссии на вывод средств?
неужели можно законно привлечь средства на депозит под 20% а потом вернуть с комиссией 99,9% фактически украв.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:04
Кто-то на прошлой неделе писал про 16.11, может таки слухи подтвердятся, и в эту пятницу таки увидим ВА.
С другой стороны, если кураторы с НБУ в банке, комиссии подымали, наверняка, при их молчаливом одобрении.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:08
Re: ВТБ Банк
Когда должно состояться рассмотрение апелляции, на которую так ссылается банк, тоже непонятно. А возможно, ВТБ просто не выгодно, чтобы это рассмотрение вообще произошло и они сами затягивают процесс, ведь если право на отчуждение имущества разблокируют и об этом станет известно, ВТБ уже не сможет пенять на украинскую Фемиду. И тогда точно руководству останется только признать себя неплатежеспособным, а НБУ придется вводить ВА. Сейчас все чего-то типа ожидают, но чего именно, непонятно.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:27
Re: ВТБ Банк
Да, можно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:27
Пусть уже ставят комиссию на выдачу депозита 99.9% от суммы вклада, или $1 в день бесплатно. Как по мне, достойное наказание за финансирование терроризма
Уголовный кодекс Украины. Статья 258-5. Финансирование терроризма
Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:28
тут сам факт прецедента, что любой банк завтра может типа абсолютно законно ввести тариф за выдачу вам ваших денег в размере 100% или 200%.
должны быть утвержденные предельные тарифы выше которых взимать плату не имеют права.
сэп стоит 30 коп. за платеж ... откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 11:33
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:36
IMPRINTER Ви забули в якій країні ми живемо, де ще можливо так глумитись над людьми?
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:37
Непременно пойдете по этой статье под судя по вашим опусам.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:40
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