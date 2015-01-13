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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:55

  safonovstanislav написав:
  Solar_simfi написав:Акция! Получи свой депозит со скидкой 25%


всем привет, есть спецы? такой вопрос, неужели Законодательство разрешает такие комиссии на вывод средств?

неужели можно законно привлечь средства на депозит под 20% а потом вернуть с комиссией 99,9% фактически украв.
динозаврГоша
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:04

Кто-то на прошлой неделе писал про 16.11, может таки слухи подтвердятся, и в эту пятницу таки увидим ВА.

С другой стороны, если кураторы с НБУ в банке, комиссии подымали, наверняка, при их молчаливом одобрении.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:08

Re: ВТБ Банк

Когда должно состояться рассмотрение апелляции, на которую так ссылается банк, тоже непонятно. А возможно, ВТБ просто не выгодно, чтобы это рассмотрение вообще произошло и они сами затягивают процесс, ведь если право на отчуждение имущества разблокируют и об этом станет известно, ВТБ уже не сможет пенять на украинскую Фемиду. И тогда точно руководству останется только признать себя неплатежеспособным, а НБУ придется вводить ВА. Сейчас все чего-то типа ожидают, но чего именно, непонятно.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:27

Re: ВТБ Банк

  динозаврГоша написав:неужели можно законно привлечь средства на депозит под 20% а потом вернуть с комиссией 99,9% фактически украв.
Да, можно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:27

  LuckyG написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:

Радоваться чьим-то неприятностям-занятие низкое. Со временем вы это точно поймёте. И в ВТБ я не встрял,если что.

Пусть уже ставят комиссию на выдачу депозита 99.9% от суммы вклада, или $1 в день бесплатно. Как по мне, достойное наказание за финансирование терроризма

Уголовный кодекс Украины. Статья 258-5. Финансирование терроризма
Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:28

тут сам факт прецедента, что любой банк завтра может типа абсолютно законно ввести тариф за выдачу вам ваших денег в размере 100% или 200%.
должны быть утвержденные предельные тарифы выше которых взимать плату не имеют права.
сэп стоит 30 коп. за платеж ... откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:33

  IMPRINTER написав:откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.

Это всё дыры в законодательстве, ладно простой человек всех способов как его обворуют не знает, но юристы в НБУ должны знать?
динозаврГоша
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:36

IMPRINTER Ви забули в якій країні ми живемо, де ще можливо так глумитись над людьми?
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:37

  safonovstanislav написав:Уголовный кодекс Украины. Статья 258-5. Финансирование терроризма. Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Непременно пойдете по этой статье под судя по вашим опусам.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:40

  динозаврГоша написав:
  IMPRINTER написав:откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.

Это всё дыры в законодательстве, ладно простой человек всех способов как его обворуют не знает, но юристы в НБУ должны знать?


Ці всі дири в законодавстві задумані юристами для юристів :D
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