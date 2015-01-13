Додано: Сер 14 лис, 2018 11:28

тут сам факт прецедента, что любой банк завтра может типа абсолютно законно ввести тариф за выдачу вам ваших денег в размере 100% или 200%.

должны быть утвержденные предельные тарифы выше которых взимать плату не имеют права.

сэп стоит 30 коп. за платеж ... откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.

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