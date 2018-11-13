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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:08

Re: ВТБ Банк

Вчера закончился депозит на 100 дол. Оформлял доп соглашение на SWIFT перевод в другой банк. Сегодня депозита нет. Ни на текущем, ни на скарбнычке тоже денег нет. Может перевод благополучно ушел?
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:12

  Stringer написав:
  Meridian написав:Ви забули в якій країні ми живемо, де ще можливо так глумитись над людьми?

Какая ирония, что над людьми глумится именно банк того государства, которое многие из тех людей над которыми глумяться, поддерживают в агресси против своей страны

для вкладчика-русофила это действительно ирония.
для остальных охотников за процентами - еще один проблемный кейс.
после такого количества "кейсов", как за последние 3-4 года... одним больше, одним меньше...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:14

  Muzzy написав:Вчера закончился депозит на 100 дол. Оформлял доп соглашение на SWIFT перевод в другой банк. Сегодня депозита нет. Ни на текущем, ни на скарбнычке тоже денег нет. Может перевод благополучно ушел?

Так за Свіфт банка 25% собі забирає від сьогодні.
Які тарифм ще вчора були?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:18

Re: ВТБ Банк

..не надо форум превращать в политклуб
Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.
1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?
По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.
Теперь пытаются отстреляться сейчас...
Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:19

  Stringer написав:
  BBC написав:
  Stringer написав:которые 7 лет назад уже применил

И продолжает применять. Пополнение "целевого" и сейчас с комиссией 10%, но она отбивается ставкой 10% в валюте по этому же вкладу на N лет.

Тут у нас в форуме есть человек, который выиграл суд по целевым у втб - он лучше расскажет, что и на чем отбивается

Ему дешевле было суд выиграть, а кому то дешевле заплатить разово 10% и отбить на ставке. Депо то "ЦЕЛЕВОЙ" И НА 50 ЛЕТ открывали тогда. Банк в отличии от большинства укрбанков ставку по действующему депозиту не понизил, а просто ввел комис., что "+" в карму.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Muzzy написав:Вчера закончился депозит на 100 дол. Оформлял доп соглашение на SWIFT перевод в другой банк. Сегодня депозита нет. Ни на текущем, ни на скарбнычке тоже денег нет. Может перевод благополучно ушел?

Так за Свіфт банка 25% собі забирає від сьогодні.
Які тарифм ще вчора були?

Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:33

  BBC написав:
  Stringer написав:
  BBC написав:И продолжает применять. Пополнение "целевого" и сейчас с комиссией 10%, но она отбивается ставкой 10% в валюте по этому же вкладу на N лет.

Тут у нас в форуме есть человек, который выиграл суд по целевым у втб - он лучше расскажет, что и на чем отбивается

Ему дешевле было суд выиграть, а кому то дешевле заплатить разово 10% и отбить на ставке. Депо то "ЦЕЛЕВОЙ" И НА 50 ЛЕТ открывали тогда. Банк в отличии от большинства укрбанков ставку по действующему депозиту не понизил, а просто ввел комис., что "+" в карму.

Вот вы всегда умели продемонстрировать извращённые понятия о добре и зле 8)
Банк отрезал не правую ногу, как некоторые, а левую руку - за что ему респект и уважуха :mrgreen:
Кстати, можете перечислить хотя бы десяток, из тех "большинства укрбанков" (всего 180 на тот момент), которые снизили ставки по действующим депозитам?
Даже не десяток, всего 5?
Вы же не балабол, который ляпает языком шопопало, ради красноного словца, и в угоду своим рашкафильским взглядам?
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 14 лис, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:36

  Muzzy написав:Вчера закончился депозит на 100 дол. Оформлял доп соглашение на SWIFT перевод в другой банк. Сегодня депозита нет. Ни на текущем, ни на скарбнычке тоже денег нет. Может перевод благополучно ушел?

Скоріш за все він подовжився на аналогічний термін!!!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:39

Re: ВТБ Банк

  BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен.

А звідки це слідує?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:45

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:Кстати, можете перечислить хотя бы десяток, из тех "большинства укрбанков" (всего 180 на тот момент), которые снизили ставки по действующим депозитам?
Даже не десяток, всего 5?
Вы же не балабол, который ляпает языком шопопало, ради красноного словца, и в угоду своим рашкафильским взглядам?

Точно не припомню ВСЕХ, но, для меня, наиболее запомнился банк "Киевская Русь"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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