Meridian написав:IMPRINTER Ви забули в якій країні ми живемо, де ще можливо так глумитись над людьми?
Какая ирония, что над людьми глумится именно банк того государства, которое многие из тех людей над которыми глумяться, поддерживают в агресси против своей страны
Ваше політичне збудження мішає розуміти мною написане! Скільки банків глумились над вкладниками, і скільки із них з російським капіталом? Мізер в порівнянні з нашими рідними, ріднесенькими.... Мова йде про те, що НБУ мовчить, а воно повинно реагувати моментально, ліцензію на банківську діяльність видали, видали, будьте добрі реагуйте на порушення закону....
IMPRINTER написав:тут сам факт прецедента, что любой банк завтра может типа абсолютно законно ввести тариф за выдачу вам ваших денег в размере 100% или 200%. должны быть утвержденные предельные тарифы выше которых взимать плату не имеют права. сэп стоит 30 коп. за платеж ... откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.
Вы неоднократно показали себя разумным человеком. Ну какое сейчас в Украине "должны"? Ну серьезно)
abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины. 1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком? По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС. Теперь пытаются отстреляться сейчас... Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....
Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то эта сумма явно завышена, и возможно, банку с экономической точки зрения, выгоднее выйти таким вот образом. А имиджевые потери, да кого они волнуют, никто даже не обратит внимание на дефолт ВТБ в Украине, тем более когда уже по фату отработана позиция "мы не виноваты, суд арестовал активы, сделали всё, что могли".
Востаннє редагувалось Andreww в Сер 14 лис, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины. 1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком? По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС. Теперь пытаются отстреляться сейчас... Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....
Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то возможно, банку действительно выгодно выйти таким вот образом.
В кожної банки активи дуті...надутість оцінити важко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
Радоваться чьим-то неприятностям-занятие низкое. Со временем вы это точно поймёте. И в ВТБ я не встрял,если что.
Пусть уже ставят комиссию на выдачу депозита 99.9% от суммы вклада, или $1 в день бесплатно. Как по мне, достойное наказание за финансирование терроризма
Уголовный кодекс Украины. Статья 258-5. Финансирование терроризма Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины. 1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком? По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС. Теперь пытаются отстреляться сейчас... Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....
Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то эта сумма явно завышена, и возможно, банку с экономической точки зрения, выгоднее выйти таким вот образом. А имиджевые потери, да кого они волнуют, никто даже не обратит внимание на дефолт ВТБ в Украине, тем более когда уже по фату отработана позиция "мы не виноваты, суд арестовал активы, сделали всё, что могли".
«Как часть международной финансовой Группы ВТБ с безукоризненной репутацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.
abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.
Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"
abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.
Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"