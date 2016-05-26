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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:46

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен.

А звідки це слідує?

Тариф пролистайте до конца.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:47

  Stringer написав:
  Meridian написав:IMPRINTER Ви забули в якій країні ми живемо, де ще можливо так глумитись над людьми?

Какая ирония, что над людьми глумится именно банк того государства, которое многие из тех людей над которыми глумяться, поддерживают в агресси против своей страны


Ваше політичне збудження мішає розуміти мною написане! Скільки банків глумились над вкладниками, і скільки із них з російським капіталом? Мізер в порівнянні з нашими рідними, ріднесенькими.... Мова йде про те, що НБУ мовчить, а воно повинно реагувати моментально, ліцензію на банківську діяльність видали, видали, будьте добрі реагуйте на порушення закону....
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:47

  IMPRINTER написав:тут сам факт прецедента, что любой банк завтра может типа абсолютно законно ввести тариф за выдачу вам ваших денег в размере 100% или 200%.
должны быть утвержденные предельные тарифы выше которых взимать плату не имеют права.
сэп стоит 30 коп. за платеж ... откуда 25% на каком основании? незаконное обогащение.

Вы неоднократно показали себя разумным человеком. Ну какое сейчас в Украине "должны"? Ну серьезно)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48

  abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб
Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.
1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?
По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.
Теперь пытаются отстреляться сейчас...
Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....

Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то эта сумма явно завышена, и возможно, банку с экономической точки зрения, выгоднее выйти таким вот образом. А имиджевые потери, да кого они волнуют, никто даже не обратит внимание на дефолт ВТБ в Украине, тем более когда уже по фату отработана позиция "мы не виноваты, суд арестовал активы, сделали всё, что могли".
Востаннє редагувалось Andreww в Сер 14 лис, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51

Re: ВТБ Банк

  Meridian написав:Мова йде про те, що НБУ мовчить, а воно повинно реагувати моментально, ліцензію на банківську діяльність видали, видали, будьте добрі реагуйте на порушення закону....


НБУ мовчить бо так має бути

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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:52

  Andreww написав:
  abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб
Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.
1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?
По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.
Теперь пытаются отстреляться сейчас...
Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....

Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то возможно, банку действительно выгодно выйти таким вот образом.

В кожної банки активи дуті...надутість оцінити важко.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:53

  safonovstanislav написав:
  LuckyG написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:

Радоваться чьим-то неприятностям-занятие низкое. Со временем вы это точно поймёте. И в ВТБ я не встрял,если что.

Пусть уже ставят комиссию на выдачу депозита 99.9% от суммы вклада, или $1 в день бесплатно. Как по мне, достойное наказание за финансирование терроризма

Уголовный кодекс Украины. Статья 258-5. Финансирование терроризма
Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Простите,мне сложно комментировать глупости.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:53

  Andreww написав:
  abc111 написав:..не надо форум превращать в политклуб
Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.
1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?
По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.
Теперь пытаются отстреляться сейчас...
Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....

Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то эта сумма явно завышена, и возможно, банку с экономической точки зрения, выгоднее выйти таким вот образом. А имиджевые потери, да кого они волнуют, никто даже не обратит внимание на дефолт ВТБ в Украине, тем более когда уже по фату отработана позиция "мы не виноваты, суд арестовал активы, сделали всё, что могли".



«Как часть международной финансовой Группы ВТБ с безукоризненной репутацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.

..тогда к чем было это?? Я про БМ
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:57

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.

Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:58

  Andreww написав:
  abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.

Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"

Решение государства Украина.
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