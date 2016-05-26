Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48

abc111 написав: ..не надо форум превращать в политклуб

Коломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.

1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?

По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.

Теперь пытаются отстреляться сейчас...

Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним.... ..не надо форум превращать в политклубКоломыйка подал позов к 3 банкам на территории Украины.1 банк отбился и снял блоки, почему 2 других под блоком?По имеющейся инфе, их представители на момент рассмотрения ,просто, проигнорили рассмотрение дела в КС.Теперь пытаются отстреляться сейчас...Одно не ясно, позов одинаков к 3 банкам, при этом приняты различные решения по ним....

Если представители проигнорировали дело в КС, то это еще раз подтверждает, что банку просто выгодно прикрываться действующим судебным решением, и это хороший способ уйти с Украины не выполнив свои обязательства перед вкладчиками. Тем боле мы же не знаем, что там за активы на балансе у банка, может там недвижимость на неконтролируемой территории, которую уже не реализуешь. Российский ВТБ в последней отчетности оценил ожидаемый убыток от потери банка в Украине в сумму 3.5 млрд. рублей (228 млн. долл.). Если предположить, что активы на балансе - дутые, то эта сумма явно завышена, и возможно, банку с экономической точки зрения, выгоднее выйти таким вот образом. А имиджевые потери, да кого они волнуют, никто даже не обратит внимание на дефолт ВТБ в Украине, тем более когда уже по фату отработана позиция "мы не виноваты, суд арестовал активы, сделали всё, что могли".