abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.
Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"
Решение государства Украина.
Ну хватит врать! Нет ещё никакого решения. Дело даже ещё начали рассматривать по существу
Stringer написав:Кстати, можете перечислить хотя бы десяток, из тех "большинства укрбанков" (всего 180 на тот момент), которые снизили ставки по действующим депозитам? Даже не десяток, всего 5? Вы же не балабол, который ляпает языком шопопало, ради красноного словца, и в угоду своим рашкафильским взглядам?
Точно не припомню ВСЕХ, но, для меня, наиболее запомнился банк "Киевская Русь"
Тоесть "большинство укрбанков" из 180 - это всего лишь один, да и тот с собственниками, с родственными вашим взглядами на жизнь. Ясно, понятно