RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:05

  BBC написав:
  Andreww написав:
  abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.

Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"

Решение государства Украина.

Ну хватит врать! Нет ещё никакого решения. Дело даже ещё начали рассматривать по существу
Stringer
 
Повідомлень: 8331
З нами з: 23.01.13
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:08

  BBC написав:
  Stringer написав:Кстати, можете перечислить хотя бы десяток, из тех "большинства укрбанков" (всего 180 на тот момент), которые снизили ставки по действующим депозитам?
Даже не десяток, всего 5?
Вы же не балабол, который ляпает языком шопопало, ради красноного словца, и в угоду своим рашкафильским взглядам?

Точно не припомню ВСЕХ, но, для меня, наиболее запомнился банк "Киевская Русь"

Тоесть "большинство укрбанков" из 180 - это всего лишь один, да и тот с собственниками, с родственными вашим взглядами на жизнь. Ясно, понятно
Stringer
 
Повідомлень: 8331
З нами з: 23.01.13
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1416141714181419
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, kreuz, lel, lubopytnaya, slasva, Surz, wolt450, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6383, 6384, 6385
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63847 7961254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 12:58
Son of Sun
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3266, 3267, 3268
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32670 4034334
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 12:55
kostya77
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
110 13348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 10:03
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14182)
14.11.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.