abc111 написав:утацией VTB Bank (Украина) продолжает выполнять требования регуляторов и взятые обязательства перед клиентами. Мы уже выплатили в полном объеме депозитные вклады по БМ Банку, и наших активов хватает для погашения всех обязательств перед клиентами ", — отмечает финансовый директор VTB Bank (Украина) Андрей Грищенко.
Ну это как раз хорошо смотрится в общей канве "сделали, всё что могли, выполняли все обязательства, выполнили обязательства по БМ банку и продолжали бы их и дальше выполнять... но тут нечаянно негаданно нагрянуло судебное решение"
Решение государства Украина.
Ну хватит врать! Нет ещё никакого решения. Дело даже ещё начали рассматривать по существу
Stringer написав:Кстати, можете перечислить хотя бы десяток, из тех "большинства укрбанков" (всего 180 на тот момент), которые снизили ставки по действующим депозитам? Даже не десяток, всего 5? Вы же не балабол, который ляпает языком шопопало, ради красноного словца, и в угоду своим рашкафильским взглядам?
Точно не припомню ВСЕХ, но, для меня, наиболее запомнился банк "Киевская Русь"
Тоесть "большинство укрбанков" из 180 - это всего лишь один, да и тот с собственниками, с родственными вашим взглядами на жизнь. Ясно, понятно
BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.
А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?
До 3 днів заходило.
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Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
А я помню как в 2014-2015 писал на форуме, что прикрываясь патриотизмом после майдана Беня выводит миллиарды СКВ на Кипр и в Прибалтику с Привата, поэтому курс падает, причем эти миллиарды в валюте он берет за гривну Привата конвертируя их из кредитов МВФ, так на меня накинулась целая куча была порохоботов и Ура патриотов с промытыми пропагандой мозгами, что я все вру, что я агент кремля, наоборот это банки РФ работающие в Украине виноваты в девале, а Беня патриот он ласковый и пушистый ловит сепаратистов и помогает добробатам. Кто оказался в конце концов прав, я или эти воины минстеця с ура патриотами с промытыми мозгами украинскими шизоидными продавшимися олигархам СМИ. Вот пока люди не начнут думать своими мозгами и реально оценивать действительность, а не категориями свой-чужой их будут безнаказанно грабить, причем те кого они считают своими. Раньше я обижался когда слышал что население Украины это бы***.....а сейчас я согласен, это бы*** лохторат и не более, все разумные люди уже плюнули и строят свое будущее с учетом диверсификации странового риска Украины, потому как тут кашу не сваришь ни с политиканами/олигархами с их карманными продажными СМИ ни с народонаселением большая часть которого безмозглое бы*** лохторат.
P.S. а по поводу очередной комиссии
P.S. P.S. Да и так мало того, что беня вывел кредиты МВФ и способствовал девалу, так еще и государство вынуждено было докапитализировать Приват на сотню с лишним ярдов вынув эти деньги их кармана каждого из нас и ничего, чет я не вижу стонов Ура патриотов, так что Вы достойны того что имеете-вернее тех кто Вас имеет за бы*** лохторат
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 14 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
Раз.
Sanio написав:
BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.
А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?
Два.
sliva_nikolay написав:Любой банк если ему будут вставлять палки в колеса-арест активов, санкции, может рухнуть при таком негативном фоне.Даже Аваль.Поэтому сидите на попе спокойно и ждите когда все разрулят.