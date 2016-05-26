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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1417141814191420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22

  darmet написав:
  BBC написав:
  динозаврГоша написав:неужели можно законно привлечь средства на депозит под 20% а потом вернуть с комиссией 99,9% фактически украв.
Да, можно.
.
И с комиссией 200,0% можно? :shock:

Ні...такий коміс ніхто не заплатить. :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:26

Re: ВТБ Банк

На расчет картой в торгово-сервисной сети не ввели комиссию?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлень: 139
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:33

  badboy_russian написав:На расчет картой в торгово-сервисной сети не ввели комиссию?

В Вас більше 10 грн на карткових?
Не легковажте так.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
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  #<1 ... 1417141814191420
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