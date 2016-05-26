Ні...такий коміс ніхто не заплатить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22
Ні...такий коміс ніхто не заплатить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:26
Re: ВТБ Банк
На расчет картой в торгово-сервисной сети не ввели комиссию?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:33
В Вас більше 10 грн на карткових?
Не легковажте так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|