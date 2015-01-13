Cler написав:в стане где беззаконие стало нормой наивно ожидать что рано или поздно это не коснётся всех..
Як це торкнулось Вас якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
А я помню как в 2014-2015 писал на форуме, что прикрываясь патриотизмом после майдана Беня выводит миллиарды СКВ на Кипр и в Прибалтику с Привата, поэтому курс падает, причем эти миллиарды в валюте он берет за гривну Привата конвертируя их из кредитов МВФ, так на меня накинулась целая куча была порохоботов и Ура патриотов с промытыми пропагандой мозгами, что я все вру, что я агент кремля, наоборот это банки РФ работающие в Украине виноваты в девале, а Беня патриот он ласковый и пушистый ловит сепаратистов и помогает добробатам. Кто оказался в конце концов прав, я или эти воины минстеця с ура патриотами с промытыми мозгами украинскими шизоидными продавшимися олигархам СМИ. Вот пока люди не начнут думать своими мозгами и реально оценивать действительность, а не категориями свой-чужой их будут безнаказанно грабить, причем те кого они считают своими. Раньше я обижался когда слышал что население Украины это бы***.....а сейчас я согласен, это бы*** лохторат и не более, все разумные люди уже плюнули и строят свое будущее с учетом диверсификации странового риска Украины, потому как тут кашу не сваришь ни с политиканами/олигархами с их карманными продажными СМИ ни с народонаселением большая часть которого безмозглое бы*** лохторат.
P.S. а по поводу очередной комиссии
P.S. P.S. Да и так мало того, что беня вывел кредиты МВФ и способствовал девалу, так еще и государство вынуждено было докапитализировать Приват на сотню с лишним ярдов вынув эти деньги их кармана каждого из нас и ничего, чет я не вижу стонов Ура патриотов, так что Вы достойны того что имеете-вернее тех кто Вас имеет за бы*** лохторат
Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. Да и просто весело
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 14 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 3 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.