RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:15

  LuckyG написав:это и был сигнал на выход

главный сигнал на выход был в феврале 2014...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:16

  Cler написав:
  LuckyG написав:это и был сигнал на выход

главный сигнал на выход был в феврале 2014...

Обоснуете?
LuckyG
 
Повідомлень: 615
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:18

LuckyG
сигнали читати вміємо, але не у всіх договори закінчуються на протязі року, щоб встигнути спокійно вийти )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:23

  LuckyG написав:
  Cler написав:
  LuckyG написав:это и был сигнал на выход

главный сигнал на выход был в феврале 2014...

Обоснуете?

в стане где беззаконие стало нормой наивно ожидать что рано или поздно это не коснётся всех...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:23

  Betis_ck написав:LuckyG
сигнали читати вміємо, але не у всіх договори закінчуються на протязі року, щоб встигнути спокійно вийти )

Для этого и открывались столбы,благо пополнение было доступно. У меня застрял поэтому только самый последний столб,одного дня не хватило) а не пополнять их решил уже с февраля.
LuckyG
 
Повідомлень: 615
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:31

Re: ВТБ Банк

  Cler написав:в стане где беззаконие стало нормой наивно ожидать что рано или поздно это не коснётся всех..

Як це торкнулось Вас якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26268
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45

  Михалыч написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:


А я помню как в 2014-2015 писал на форуме, что прикрываясь патриотизмом после майдана Беня выводит миллиарды СКВ на Кипр и в Прибалтику с Привата, поэтому курс падает, причем эти миллиарды в валюте он берет за гривну Привата конвертируя их из кредитов МВФ, так на меня накинулась целая куча была порохоботов и Ура патриотов с промытыми пропагандой мозгами, что я все вру, что я агент кремля, наоборот это банки РФ работающие в Украине виноваты в девале, а Беня патриот он ласковый и пушистый ловит сепаратистов и помогает добробатам. Кто оказался в конце концов прав, я или эти воины минстеця с ура патриотами с промытыми мозгами украинскими шизоидными продавшимися олигархам СМИ.
Вот пока люди не начнут думать своими мозгами и реально оценивать действительность, а не категориями свой-чужой их будут безнаказанно грабить, причем те кого они считают своими. Раньше я обижался когда слышал что население Украины это бы***.....а сейчас я согласен, это бы*** лохторат и не более, все разумные люди уже плюнули и строят свое будущее с учетом диверсификации странового риска Украины, потому как тут кашу не сваришь ни с политиканами/олигархами с их карманными продажными СМИ ни с народонаселением большая часть которого безмозглое бы*** лохторат.

P.S. а по поводу очередной комиссии :mrgreen:

Зображення

P.S. P.S. Да и так мало того, что беня вывел кредиты МВФ и способствовал девалу, так еще и государство вынуждено было докапитализировать Приват на сотню с лишним ярдов вынув эти деньги их кармана каждого из нас и ничего, чет я не вижу стонов Ура патриотов, так что Вы достойны того что имеете-вернее тех кто Вас имеет за бы*** лохторат :wink:

Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. :idea: Да и просто весело :mrgreen:
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 14 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 3 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 10.08.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Cler написав:в стане где беззаконие стало нормой наивно ожидать что рано или поздно это не коснётся всех..

Як це торкнулось Вас якщо не секрет?

Имхо это уже чересчур личный вопрос для форума.
LuckyG
 
Повідомлень: 615
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1418141914201421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, egorek, TDK, vollena71, wig, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6384, 6385, 6386
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63857 7961988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 16:17
Alfa_Bank
Вернум Банк 1 ... 32, 33, 34
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
335 57458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 15:27
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
112 13440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 14:36
Aquarius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.