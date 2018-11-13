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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:55

коллеги, подскажите на основании нотариально заверенной доверенности, я могу внести наличную валюту на текущий счет другого физического лица (без его присутствия) ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09

  lwa написав:коллеги, подскажите на основании нотариально заверенной доверенности, я могу внести наличную валюту на текущий счет другого физического лица (без его присутствия) ?


Да, но некоторые банки еще понимают авноппостановы НБУ как валютой только по доверенности на счета родственников т.е. Вам надо еще предоставить доказательства родства, например если вносите на счет родителей то Ваше свидетельство о рождении где они записаны Вашими родителями ли если на своих детей вносите то их свидетельство о рождении.....в общем Вам надо узнать в конкретном банке прокатит или нет если это не счет Ваших родных.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 14 лис, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:10

  BBC написав:
  Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.


не наводьте "тєнь на плєтєнь".
я певен, що в суді драконівська комісія з поточного може бути легко визнана протиправною, але це питання часу. Довести це вам зараз на практиці я не можу, бо, як мінімум, мені поки нема чого вимагати і не отримати у втб, з чим потім йти до суду, бо поки мій вклад діє. Вимагати скасування змін у тарифи з введенням комісії не має сенсу, бо на скасоване сьогодні рішення, завтра можна прийняти нове. В суді з поповненням "Цільового" я перший раз подібним чином обпікся, коли було заборонено стягувати комісію 12%, а втб тут же встановив комісію 11,5%... Прийшлося йти по новому колу )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:20

Михалыч спасибо за разъяснения
lwa
 
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  #<1 ... 1419142014211422
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