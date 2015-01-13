Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
А я помню как в 2014-2015 писал на форуме, что прикрываясь патриотизмом после майдана Беня выводит миллиарды СКВ на Кипр и в Прибалтику с Привата, поэтому курс падает, причем эти миллиарды в валюте он берет за гривну Привата конвертируя их из кредитов МВФ, так на меня накинулась целая куча была порохоботов и Ура патриотов с промытыми пропагандой мозгами, что я все вру, что я агент кремля, наоборот это банки РФ работающие в Украине виноваты в девале, а Беня патриот он ласковый и пушистый ловит сепаратистов и помогает добробатам. Кто оказался в конце концов прав, я или эти воины минстеця с ура патриотами с промытыми мозгами украинскими шизоидными продавшимися олигархам СМИ. Вот пока люди не начнут думать своими мозгами и реально оценивать действительность, а не категориями свой-чужой их будут безнаказанно грабить, причем те кого они считают своими. Раньше я обижался когда слышал что население Украины это бы***.....а сейчас я согласен, это бы*** лохторат и не более, все разумные люди уже плюнули и строят свое будущее с учетом диверсификации странового риска Украины, потому как тут кашу не сваришь ни с политиканами/олигархами с их карманными продажными СМИ ни с народонаселением большая часть которого безмозглое бы*** лохторат.
P.S. а по поводу очередной комиссии
P.S. P.S. Да и так мало того, что беня вывел кредиты МВФ и способствовал девалу, так еще и государство вынуждено было докапитализировать Приват на сотню с лишним ярдов вынув эти деньги их кармана каждого из нас и ничего, чет я не вижу стонов Ура патриотов, так что Вы достойны того что имеете-вернее тех кто Вас имеет за бы*** лохторат
Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. Да и просто весело
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 14 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 3 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi написав:Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. Да и просто весело
Во первых Вы мне не друг во вторых я свое выше фонда уже все вывел так что 25 % меня никак не коснулись и не могут коснуться, в третьих мои договора от 2010 г. и по ним им суд уже запретил снимать любые комиссии а то что под фонд ближайшие 50 лет меня не волнует....от слова совсем, по поводу весело, мне тоже с учетом что я свои активы давно диверсифицировал с учетом страннового риска Украины и если тут все мои активы накроются медным тазом, я не стану жить хуже и потреблять благ меньше чем сейчас потребляю, но это не значит, что я не буду бороться за свои Украинские активы до последнего, спасибо Пете, Бене и порохоботам, они меня учат уму разуму-ничего личного только бизнес......и да вклады у меня есть и в Привате под 10 % в СКВ, а у Вас я думаю такого нет ни в "вышиватном" Привате ни в "ватном" ВТБ
lwa написав:коллеги, подскажите на основании нотариально заверенной доверенности, я могу внести наличную валюту на текущий счет другого физического лица (без его присутствия) ?
Да, но некоторые банки еще понимают авноппостановы НБУ как валютой только по доверенности на счета родственников т.е. Вам надо еще предоставить доказательства родства, например если вносите на счет родителей то Ваше свидетельство о рождении где они записаны Вашими родителями ли если на своих детей вносите то их свидетельство о рождении.....в общем Вам надо узнать в конкретном банке прокатит или нет если это не счет Ваших родных.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 14 лис, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.
не наводьте "тєнь на плєтєнь". я певен, що в суді драконівська комісія з поточного може бути легко визнана протиправною, але це питання часу. Довести це вам зараз на практиці я не можу, бо, як мінімум, мені поки нема чого вимагати і не отримати у втб, з чим потім йти до суду, бо поки мій вклад діє. Вимагати скасування змін у тарифи з введенням комісії не має сенсу, бо на скасоване сьогодні рішення, завтра можна прийняти нове. В суді з поповненням "Цільового" я перший раз подібним чином обпікся, коли було заборонено стягувати комісію 12%, а втб тут же встановив комісію 11,5%... Прийшлося йти по новому колу )
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.
не наводьте "тєнь на плєтєнь". я певен, що в суді драконівська комісія з поточного може бути легко визнана протиправною, але це питання часу. Довести це вам зараз на практиці я не можу, бо, як мінімум, мені поки нема чого вимагати і не отримати у втб, з чим потім йти до суду, бо поки мій вклад діє. Вимагати скасування змін у тарифи з введенням комісії не має сенсу, бо на скасоване сьогодні рішення, завтра можна прийняти нове. В суді з поповненням "Цільового" я перший раз подібним чином обпікся, коли було заборонено стягувати комісію 12%, а втб тут же встановив комісію 11,5%... Прийшлося йти по новому колу )
В наших судах може бути будь-яке рішення. У вас діючий вклад це "Цільовий"?
Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.
Такое уже проходили в других проблемных банках. Когда банк считает что вернул депозит, переведя его на текущий счёт. А то, что снять с текущего счёта невозможно или мизерный лимит, вроди как к депозиту не относится. Потом было разъяснение НБУ про незаконность таких действий, суды тоже принимали решения в пользу клиентов. Только вопрос, стоит ли судиться и ждать решения минимум 2-3 месяца, потом обращаться в исполнительную службу и опять ждать взыскания? На практике, такие банки долго не живут, а при ВА судебные решения ничего не дают.