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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:23

  Betis_ck написав:LuckyG
сигнали читати вміємо, але не у всіх договори закінчуються на протязі року, щоб встигнути спокійно вийти )

Для этого и открывались столбы,благо пополнение было доступно. У меня застрял поэтому только самый последний столб,одного дня не хватило) а не пополнять их решил уже с февраля.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45

  Михалыч написав:
  Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:


А я помню как в 2014-2015 писал на форуме, что прикрываясь патриотизмом после майдана Беня выводит миллиарды СКВ на Кипр и в Прибалтику с Привата, поэтому курс падает, причем эти миллиарды в валюте он берет за гривну Привата конвертируя их из кредитов МВФ, так на меня накинулась целая куча была порохоботов и Ура патриотов с промытыми пропагандой мозгами, что я все вру, что я агент кремля, наоборот это банки РФ работающие в Украине виноваты в девале, а Беня патриот он ласковый и пушистый ловит сепаратистов и помогает добробатам. Кто оказался в конце концов прав, я или эти воины минстеця с ура патриотами с промытыми мозгами украинскими шизоидными продавшимися олигархам СМИ.
Вот пока люди не начнут думать своими мозгами и реально оценивать действительность, а не категориями свой-чужой их будут безнаказанно грабить, причем те кого они считают своими. Раньше я обижался когда слышал что население Украины это бы***.....а сейчас я согласен, это бы*** лохторат и не более, все разумные люди уже плюнули и строят свое будущее с учетом диверсификации странового риска Украины, потому как тут кашу не сваришь ни с политиканами/олигархами с их карманными продажными СМИ ни с народонаселением большая часть которого безмозглое бы*** лохторат.

P.S. а по поводу очередной комиссии :mrgreen:

Зображення

P.S. P.S. Да и так мало того, что беня вывел кредиты МВФ и способствовал девалу, так еще и государство вынуждено было докапитализировать Приват на сотню с лишним ярдов вынув эти деньги их кармана каждого из нас и ничего, чет я не вижу стонов Ура патриотов, так что Вы достойны того что имеете-вернее тех кто Вас имеет за бы*** лохторат :wink:

Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. :idea: Да и просто весело :mrgreen:
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 14 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 3 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:25

Re: ВТБ Банк

  Solar_simfi написав:Ты, дружок, меня с кем-то путаешь ) Я в долларе давным-давно, гривна только "на покушать"и за Колому персонально никогда не вписывался. Ну да не суть, тема про то, как любимый сепарками ВаТаБанк побрил их, любителей русского мира, на 25 процентов комиссии, а раз уж у тебя так знатно подгорает по этому поводу, это знаково. Да и просто весело


Во первых Вы мне не друг :wink: во вторых я свое выше фонда уже все вывел так что 25 % меня никак не коснулись и не могут коснуться, в третьих мои договора от 2010 г. и по ним им суд уже запретил снимать любые комиссии :wink: а то что под фонд ближайшие 50 лет меня не волнует....от слова совсем, по поводу весело, мне тоже с учетом что я свои активы давно диверсифицировал с учетом страннового риска Украины и если тут все мои активы накроются медным тазом, я не стану жить хуже и потреблять благ меньше чем сейчас потребляю, но это не значит, что я не буду бороться за свои Украинские активы до последнего, спасибо Пете, Бене и порохоботам, они меня учат уму разуму-ничего личного только бизнес......и да вклады у меня есть и в Привате под 10 % в СКВ, а у Вас я думаю такого нет ни в "вышиватном" Привате ни в "ватном" ВТБ :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:30

Re: ВТБ Банк

  Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:55

коллеги, подскажите на основании нотариально заверенной доверенности, я могу внести наличную валюту на текущий счет другого физического лица (без его присутствия) ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09

  lwa написав:коллеги, подскажите на основании нотариально заверенной доверенности, я могу внести наличную валюту на текущий счет другого физического лица (без его присутствия) ?


Да, но некоторые банки еще понимают авноппостановы НБУ как валютой только по доверенности на счета родственников т.е. Вам надо еще предоставить доказательства родства, например если вносите на счет родителей то Ваше свидетельство о рождении где они записаны Вашими родителями ли если на своих детей вносите то их свидетельство о рождении.....в общем Вам надо узнать в конкретном банке прокатит или нет если это не счет Ваших родных.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 14 лис, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:10

  BBC написав:
  Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.


не наводьте "тєнь на плєтєнь".
я певен, що в суді драконівська комісія з поточного може бути легко визнана протиправною, але це питання часу. Довести це вам зараз на практиці я не можу, бо, як мінімум, мені поки нема чого вимагати і не отримати у втб, з чим потім йти до суду, бо поки мій вклад діє. Вимагати скасування змін у тарифи з введенням комісії не має сенсу, бо на скасоване сьогодні рішення, завтра можна прийняти нове. В суді з поповненням "Цільового" я перший раз подібним чином обпікся, коли було заборонено стягувати комісію 12%, а втб тут же встановив комісію 11,5%... Прийшлося йти по новому колу )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:20

Михалыч спасибо за разъяснения
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:02

  Betis_ck написав:
  BBC написав:
  Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.


не наводьте "тєнь на плєтєнь".
я певен, що в суді драконівська комісія з поточного може бути легко визнана протиправною, але це питання часу. Довести це вам зараз на практиці я не можу, бо, як мінімум, мені поки нема чого вимагати і не отримати у втб, з чим потім йти до суду, бо поки мій вклад діє. Вимагати скасування змін у тарифи з введенням комісії не має сенсу, бо на скасоване сьогодні рішення, завтра можна прийняти нове. В суді з поповненням "Цільового" я перший раз подібним чином обпікся, коли було заборонено стягувати комісію 12%, а втб тут же встановив комісію 11,5%... Прийшлося йти по новому колу )

В наших судах може бути будь-яке рішення. У вас діючий вклад це "Цільовий"?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:23

  BBC написав:
  Betis_ck написав:Договором не передбачені комісії за виплату тіла депозиту, а це суттєва умова договору, тому втб нагло порушує договір.
Саме так без комісії згідно Договору на поточний рахунок (згідно дод. угод навіть у іншому банку). А от виплата з рахунку вже з комісією.

Такое уже проходили в других проблемных банках. Когда банк считает что вернул депозит, переведя его на текущий счёт. А то, что снять с текущего счёта невозможно или мизерный лимит, вроди как к депозиту не относится. Потом было разъяснение НБУ про незаконность таких действий, суды тоже принимали решения в пользу клиентов.
Только вопрос, стоит ли судиться и ждать решения минимум 2-3 месяца, потом обращаться в исполнительную службу и опять ждать взыскания? На практике, такие банки долго не живут, а при ВА судебные решения ничего не дают.
Djus
 
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