RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:31

Re: ВТБ Банк

  Djus написав:На практике, такие банки долго не живут


ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.

грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.
динозаврГоша
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:47

Re: ВТБ Банк

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77659894
ПИБ опротестовал решение, на которое Коломойский уже подал новую апеляцию. А ВТБ в процессе....
rsq
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:38

Re: ВТБ Банк

Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:
НБУ научит ватанов Родину любить
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:49

  Binimovich написав:
Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:
НБУ научит ватанов Родину любить

уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины.
кто это позволил?
кто допустил хранение денех граждан Украины там?
кто этот провокатор?
19yuriy91
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 15.09.12
Подякував: 115 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:30

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Так можно же было положить их на месяц на Конструктор+ под те же 2% :D

Вы положили ?

Разумеется :wink:


Вы с карточного счёта открывали или с текущего?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7284
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:36

Re: ВТБ Банк

Статья по теме:
https://112.ua/mnenie/den-prostoyat-i-n ... 69673.html
Andreww
 
Повідомлень: 44
З нами з: 25.03.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:37

Все будет «Рошен»
В ПИБе было, тоже ВАС пророчили рассосалось
В Сбербанке было, аналогично я даже одним особо активным «русобанкофобом» поспорил что Сбербанк будет жить на $50
Он после того как спор проиграл с форума пропал я ему личные сообщения слал он их читает но не отвечает
Жаба задавила за полтинник
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7284
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1419142014211422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Surz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1091, 1092, 1093
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10925 1588096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:41
Sagittarius
Банк Глобус 1 ... 409, 410, 411
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4106 565897
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:30
ishvara
Банк Восток 1 ... 95, 96, 97
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
961 226054
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 22:47
Mathias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.