ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.
грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:31
Re: ВТБ Банк
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:47
Re: ВТБ Банк
ПИБ опротестовал решение, на которое Коломойский уже подал новую апеляцию. А ВТБ в процессе....
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:38
Re: ВТБ Банк
НБУ научит ватанов Родину любить
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:49
уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины.
кто это позволил?
кто допустил хранение денех граждан Украины там?
кто этот провокатор?
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:30
Вы с карточного счёта открывали или с текущего?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:36
Re: ВТБ Банк
Статья по теме:
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:37
Все будет «Рошен»
В ПИБе было, тоже ВАС пророчили рассосалось
В Сбербанке было, аналогично я даже одним особо активным «русобанкофобом» поспорил что Сбербанк будет жить на $50
Он после того как спор проиграл с форума пропал я ему личные сообщения слал он их читает но не отвечает
Жаба задавила его за полтинник? Славянская натура.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 15 лис, 2018 01:41, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 15 лис, 2018 04:18
С карточного, т.к. все свои депозиты я всегда открываю с карточного счета и по окончании они все возвращаются на карту.
Текущим счетом я вообще не пользуюсь. Я его и открыла-то лишь ради того, чтобы БМ мог свифтом отправить мой валютный вклад в ВТБ.
Как только БМовские деньги зачислились на текущий в ВТБ, то я сразу же пополнила ими валютные столбы, при открытии которых я указывала возврат всех вкладов на карту.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:01
Настоящие ватаны баблишко еще в 2014 по 8,5 вывели ,ибо в курсе были, а хто не в курси-те мают кирс 28 и стену яценюка
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