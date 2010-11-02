«Банк подал иск в Верховный суд, и как только получит положительное решение, то отменит ограничения на снятие наличных и пересмотрит повышение комиссий», — заверили UBR.ua в call-центре ВТБ Банка.
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Так доходчиво???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:59
«Банк подал иск в Верховный суд, и как только получит положительное решение, то отменит ограничения на снятие наличных и пересмотрит повышение комиссий», — заверили UBR.ua в call-центре ВТБ Банка.
...
Так доходчиво???
|