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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 05:59

  динозаврГоша написав:
  Djus написав:На практике, такие банки долго не живут


ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.

грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.



«Банк подал иск в Верховный суд, и как только получит положительное решение, то отменит ограничения на снятие наличных и пересмотрит повышение комиссий», — заверили UBR.ua в call-центре ВТБ Банка.
...

Так доходчиво???
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  #<1 ... 1420142114221423
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