Djus написав:На практике, такие банки долго не живут
ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.
грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.
ПИБ в этом плане, скорее исключение. Помню, сам ходил месяц свой валютный вклад забирал. Но там не пытались обдурить клиентов, 190$ в день можно было всегда получить в кассе. А в ВТБ валюты в кассах нет (на прошлой неделе точно не было), зато стоит курс обмена: 27-покупка, 29.5-продажа, а по картам маржа ещё больше. Обычно так раздвигают маржу, когда валюту отдавать не собираются. Плюс грабительские комиссии. Здесь банк пытается нажиться на клиентах за счёт своих же проблем и полного бездействия Нацбанка.