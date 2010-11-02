ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:29
динозаврГоша написав: Djus написав:
На практике, такие банки долго не живут
ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.
грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.
ПИБ в этом плане, скорее исключение. Помню, сам ходил месяц свой валютный вклад забирал. Но там не пытались обдурить клиентов, 190$ в день можно было всегда получить в кассе. А в ВТБ валюты в кассах нет (на прошлой неделе точно не было), зато стоит курс обмена: 27-покупка, 29.5-продажа, а по картам маржа ещё больше. Обычно так раздвигают маржу, когда валюту отдавать не собираются. Плюс грабительские комиссии. Здесь банк пытается нажиться на клиентах за счёт своих же проблем и полного бездействия Нацбанка.
Djus
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Додано: Чет 15 лис, 2018 05:59
динозаврГоша написав: Djus написав:
На практике, такие банки долго не живут
ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.
грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.
«Банк подал иск в Верховный суд, и как только получит положительное решение, то отменит ограничения на снятие наличных и пересмотрит повышение комиссий», — заверили UBR.ua в call-центре ВТБ Банка.
...
Так доходчиво???
abc111
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Додано: Чет 15 лис, 2018 08:08
Sanio написав: BBC написав:
Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.
А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?
Деньги оказывается зашли в Альфу в день окончания депо 13 ноября. Утром гасил кредитку в Мабе и обратил внимание. Никаких комиссий за перевод нет. Зашло 103.61 дол- тело депозита и проценты.
Muzzy
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:44
abc111 написав:
Так доходчиво???
Доходчиво или НЕТ,НО! брать акциз в 25% с возврата и при этом и не отдавать вовсе это признак неплатежеспособности .
никому не верю
sens
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:45
Muzzy написав: Sanio написав: BBC написав:
Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.
А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?
Деньги оказывается зашли в Альфу в день окончания депо 13 ноября. Утром гасил кредитку в Мабе и обратил внимание. Никаких комиссий за перевод нет. Зашло 103.61 дол- тело депозита и проценты.
Думаю , в КЦ уточнить , сколько будет стоить свифт перевод в альфу , сумма существенно больще вашей
никому не верю
sens
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:49
Доброе утро, коллеги
Как можно снять без комиссии со Скарбнычки. В пределах лимита. Какой банкомат выдает? Можно в л/с
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Алексей77
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:07
От сегодня в любых банкоматах украинских, с втб карт деньги уже не выдает. Походу накрылась шарашка..
xio13
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:28
BBC написав:
В наших судах може бути будь-яке рішення. У вас діючий вклад це "Цільовий"?
Ні, "дитячий"
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо.
viewtopic.php?p=779489
.
Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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