RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 05:29

  динозаврГоша написав:
  Djus написав:На практике, такие банки долго не живут


ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.

грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.

ПИБ в этом плане, скорее исключение. Помню, сам ходил месяц свой валютный вклад забирал. Но там не пытались обдурить клиентов, 190$ в день можно было всегда получить в кассе. А в ВТБ валюты в кассах нет (на прошлой неделе точно не было), зато стоит курс обмена: 27-покупка, 29.5-продажа, а по картам маржа ещё больше. Обычно так раздвигают маржу, когда валюту отдавать не собираются. Плюс грабительские комиссии. Здесь банк пытается нажиться на клиентах за счёт своих же проблем и полного бездействия Нацбанка.
Djus
 
Повідомлень: 119
З нами з: 09.04.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 05:59

  динозаврГоша написав:
  Djus написав:На практике, такие банки долго не живут


ПИБ, точно не помню, но тоже немало (полгода точно) действовал лимит 5 тыс грн в день, но без грабительских комиссий.

грабительская комиссия - "ноу хау 2018" как забрать то, что под фонд не подпадает.



«Банк подал иск в Верховный суд, и как только получит положительное решение, то отменит ограничения на снятие наличных и пересмотрит повышение комиссий», — заверили UBR.ua в call-центре ВТБ Банка.
...

Так доходчиво???
abc111
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:08

  Sanio написав:
  BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.

А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?

Деньги оказывается зашли в Альфу в день окончания депо 13 ноября. Утром гасил кредитку в Мабе и обратил внимание. Никаких комиссий за перевод нет. Зашло 103.61 дол- тело депозита и проценты.
Muzzy
 
Повідомлень: 30
З нами з: 22.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:44

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:Так доходчиво???

Доходчиво или НЕТ,НО! брать акциз в 25% с возврата и при этом и не отдавать вовсе это признак неплатежеспособности .
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11112
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:45

  Muzzy написав:
  Sanio написав:
  BBC написав:Как и сегодня, если есть допсоглащшение на SWIFT он бесплатен. В понедельник деньги должні біть в принимающем банке.

А сколько дней SWIFT обычно идет в другой украинский банк?

Деньги оказывается зашли в Альфу в день окончания депо 13 ноября. Утром гасил кредитку в Мабе и обратил внимание. Никаких комиссий за перевод нет. Зашло 103.61 дол- тело депозита и проценты.

Думаю , в КЦ уточнить , сколько будет стоить свифт перевод в альфу , сумма существенно больще вашей 8)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11112
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:49

Re: ВТБ Банк

Доброе утро, коллеги
Как можно снять без комиссии со Скарбнычки. В пределах лимита. Какой банкомат выдает? Можно в л/с
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 04.12.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:07

Re: ВТБ Банк

От сегодня в любых банкоматах украинских, с втб карт деньги уже не выдает. Походу накрылась шарашка..
xio13
 
Повідомлень: 251
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:28

  BBC написав:В наших судах може бути будь-яке рішення. У вас діючий вклад це "Цільовий"?


Ні, "дитячий"
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1420142114221423
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Fylhtq, Hack-Stock, kostya77, Surz, vollena71, Vorlon, wig, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6385, 6386, 6387
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63862 7964017
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 10:17
Aps
А-Банк 1 ... 1091, 1092, 1093
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10926 1588396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 00:50
акет
Банк Глобус 1 ... 409, 410, 411
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4106 566065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:30
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14228)
15.11.2018 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.