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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:23
Re: ВТБ Банк
..есть кто то из ПИБа,как там дела?
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46
Ще вчора о 23-й картки працювали на оплату, після 24-ї все відключили - ні оплати, ні видача готівки в банкоматах, ні перекази не працюють. Мабуть закінчилися гроші (гарантійний депозит)в МПС
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