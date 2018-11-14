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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1421142214231424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:23

Re: ВТБ Банк

..есть кто то из ПИБа,как там дела?
abc111
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:41

  anikola13 написав:
  xio13 написав:От сегодня в любых банкоматах украинских, с втб карт деньги уже не выдает. Походу накрылась шарашка..


или пятница день ВА.
динозаврГоша
 
Повідомлень: 7
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46

Ще вчора о 23-й картки працювали на оплату, після 24-ї все відключили - ні оплати, ні видача готівки в банкоматах, ні перекази не працюють. Мабуть закінчилися гроші (гарантійний депозит)в МПС
Sanio
 
Повідомлень: 779
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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