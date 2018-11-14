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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:46

Ще вчора о 23-й картки працювали на оплату, після 24-ї все відключили - ні оплати, ні видача готівки в банкоматах, ні перекази не працюють. Мабуть закінчилися гроші (гарантійний депозит)в МПС
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:03

Re: ВТБ Банк

В отделении в Харькове с утра шаром покати. Ни денег - ни посетителей.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:07

7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku
динозаврГоша
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:54

  динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku

Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:06

  Andreww написав:
  динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku

Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.

Кажется, потому что ПИБ подал иск от имени банка, а ВТБ от имени миноритария, то есть акционера. Потому иск суд не принял в рассмотрение.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:11

  Andreww написав:
  динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku

Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.

Все понятно - юристы втб лохи, вместо того, чтобы оспорить от имени самого втб, подали иск от имени миноритарного акционера, который не смог обосновать - в чем конкретно нарушаются его права.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:14

  Stringer написав:
  Andreww написав:
  динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku

Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.

Все понятно - юристы втб лохи, вместо того, чтобы оспорить от имени самого втб, подали иск от имени миноритарного акционера, который не смог обосновать - в чем конкретно нарушаются его права.

Так может это было сделано сознательно, и банк просто не заинтересован в другом решении. И всё это хорошая мина, при плохой игре :?
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:18

Re: ВТБ Банк

Карты не заработали?
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:20

Andreww не исключено, потому как написать, что данное определение суда ставит под угрозу выполнения обязательств перед вкладчиками - лучшее обоснование. Если они сейчас везде об этом твердят, что из за этого определения не могут выполнять обязательства, непонятно почему они этого не сделали в суде
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:21

Re: ВТБ Банк

  rsq написав:Потому иск суд не принял в рассмотрение.

Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?
Щось мені з ТАС "щастить"
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