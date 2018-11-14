7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
Andreww не исключено, потому как написать, что данное определение суда ставит под угрозу выполнения обязательств перед вкладчиками - лучшее обоснование. Если они сейчас везде об этом твердят, что из за этого определения не могут выполнять обязательства, непонятно почему они этого не сделали в суде