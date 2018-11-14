динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.
Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.
Проминвестбанк выиграл процесс в Апеляционном суде Киева (а не в Окружном админсуде г. Киева) http://reyestr.court.gov.ua/Review/77324425# А миноритарному акционеру ВТБ банка Окружной админсуд г.Киева вернул его иск, и вернул из-за того, что миноритарный акционер ВТБ банка не доказал суду, причину по которой в суд обратился именно миноритарный акционер ВТБ, а не сам ВТБ банк непосредственно.Об этом Окружной суд принимал специально ухвалу - "У Х В А Л А про залишення позовної заяви без руху"(http://reyestr.court.gov.ua/Review/77192516). А также см. ухвалу Окружного админсуда г. Киева от "07 листопада 2018 року про повернення позову" http://reyestr.court.gov.ua/Review/77659894