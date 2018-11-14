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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:26

  Andreww написав:
  динозаврГоша написав:7 листопада Окружний адмінсуд м. Києва повернув міноритарному акціонеру ВТБ Банку його позов до приватного виконавця (в рамках справи №826/16024/18) щодо скасування постанови від 20.09.2018 про відкриття виконавчого провадження №57270017, накладання арешту на майно ВТБ Банку, зобов`язання відповідача повернути виконавчий документ (ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 у справі №796/165/2018) стягувачу без прийняття його до виконання та скасування інших вжитих виконавцем заходів щодо примусового виконання даної ухвали.

http://finbalance.com.ua/news/Sudi-zavernuli-pozovi-minoritariya-VTB-Banku-shchodo-privativskoho-areshtu-aktsiy-i-mayna-banku

Хреновая новость. Непонятно, почему у ПИБ получилось, а у ВТБ нет.

Проминвестбанк выиграл процесс в Апеляционном суде Киева (а не в Окружном админсуде г. Киева) http://reyestr.court.gov.ua/Review/77324425#
А миноритарному акционеру ВТБ банка Окружной админсуд г.Киева вернул его иск, и вернул из-за того, что миноритарный акционер ВТБ банка не доказал суду, причину по которой в суд обратился именно миноритарный акционер ВТБ, а не сам ВТБ банк непосредственно.Об этом Окружной суд принимал специально ухвалу - "У Х В А Л А про залишення позовної заяви без руху"(http://reyestr.court.gov.ua/Review/77192516).
А также см. ухвалу Окружного админсуда г. Киева от "07 листопада 2018 року про повернення позову" http://reyestr.court.gov.ua/Review/77659894
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:36

rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает
atmo
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:44

Re: ВТБ Банк

...руководство совещается...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:50

  abc111 написав:...руководство совещается...

Видимо завтра ВА...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:58

  atmo написав:rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает

Переходят на новый сервер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
04122013
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:04

  04122013 написав:
  atmo написав:rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает

Переходят на новый сервер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Процессинг :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:22

Re: ВТБ Банк

Ну согласен, что лимит с 8 тис, стал 0, это резко, так бы до 1 тис сократили )) если вставить карту в банкомат привата, то пишет: лимит по карте превышен , текущий лимит 0 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:28

Re: ВТБ Банк

Затроллили ветку напрочь. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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