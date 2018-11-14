|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:58
atmo написав:rsq
Карты пока не работают
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает
Переходят на новый сервер
-
04122013
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 04.12.13
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:04
04122013 написав: atmo написав:rsq
Карты пока не работают
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает
Переходят на новый сервер
Процессинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6528
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4335 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:22
Ну согласен, что лимит с 8 тис, стал 0, это резко, так бы до 1 тис сократили )) если вставить карту в банкомат привата, то пишет: лимит по карте превышен , текущий лимит 0 грн.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:28
Затроллили ветку напрочь.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6703
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:30
Ага. Как Дельта,Михайловский и остальные)
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:30
ruvex написав:
Затроллили ветку напрочь.
А что ещё остаётся)
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:32
BBC написав: rsq написав:
Потому иск суд не принял в рассмотрение.
Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?
Это все уже давно не про нас. Патаму шта бардак-с)
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:33
LuckyG написав: ruvex написав:
Затроллили ветку напрочь.
А что ещё остаётся)
Караул! Полиция! Троллят!
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6703
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:54
BBC написав: rsq написав:
Потому иск суд не принял в рассмотрение.
Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?
хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8345
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:16
на данный момент карты так и не заработали.
в колл-центре уже ничего не обещают.
На все вопросы говорят, что у них нет такой информации.
Хочу поздравить всех, кто успел вывести свои деньги.
У нас зависло 10к грн. Особо париться не буду.
-
atmo
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, Bobb
, candidat
, Слушатель
, Ferlakur
, ishvara
, jay2004
, Stringer
, Кочевник
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32692
|4036236
|
|
|400
|50291
|
|
|63886
|7965523
|
|