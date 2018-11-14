RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1423142414251426>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:58

  atmo написав:rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает

Переходят на новый сервер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
04122013
 
Повідомлень: 539
З нами з: 04.12.13
Подякував: 63 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:04

  04122013 написав:
  atmo написав:rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает

Переходят на новый сервер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Процессинг :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6528
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4335 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:22

Re: ВТБ Банк

Ну согласен, что лимит с 8 тис, стал 0, это резко, так бы до 1 тис сократили )) если вставить карту в банкомат привата, то пишет: лимит по карте превышен , текущий лимит 0 грн.
xio13
 
Повідомлень: 253
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:28

Re: ВТБ Банк

Затроллили ветку напрочь. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6703
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:30

  Вкладчик1234 написав:
  04122013 написав:
  atmo написав:rsq
Карты пока не работают :(
Звонил в колл-центр, сказали, что произошел технический сбой, который сейчас устраняют.
Обещали, что после 16.00 все заработает

Переходят на новый сервер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Процессинг :)

Ага. Как Дельта,Михайловский и остальные)
LuckyG
 
Повідомлень: 618
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:30

  ruvex написав:Затроллили ветку напрочь. :mrgreen:

А что ещё остаётся)
LuckyG
 
Повідомлень: 618
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:32

  BBC написав:
  rsq написав:Потому иск суд не принял в рассмотрение.

Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?

Это все уже давно не про нас. Патаму шта бардак-с)
LuckyG
 
Повідомлень: 618
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:33

  LuckyG написав:
  ruvex написав:Затроллили ветку напрочь. :mrgreen:

А что ещё остаётся)

Караул! Полиция! Троллят! :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6703
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:54

  BBC написав:
  rsq написав:Потому иск суд не принял в рассмотрение.

Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?

хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера
Stringer
 
Повідомлень: 8345
З нами з: 23.01.13
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:16

на данный момент карты так и не заработали.
в колл-центре уже ничего не обещают.
На все вопросы говорят, что у них нет такой информации.

Хочу поздравить всех, кто успел вывести свои деньги.
У нас зависло 10к грн. Особо париться не буду.
atmo
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1423142414251426>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Bobb, candidat, Слушатель, Ferlakur, ishvara, jay2004, Stringer, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3268, 3269, 3270
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32692 4036236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 17:11
candidat
Банк Альянс 1 ... 39, 40, 41
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
400 50291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 17:09
ishvara
Альфа-Банк 1 ... 6387, 6388, 6389
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63886 7965523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 16:54
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10144)
15.11.2018 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.