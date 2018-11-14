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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:25

  Stringer написав:
  BBC написав:
  rsq написав:Потому иск суд не принял в рассмотрение.

Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?

хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера

Бредите вы. Суд заблокировал активы банка за счет которых обслуживались пасивы. Тоесть идет целенаправленое ьлокирование работы банка.При чем тут акции банка то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:41

Суд

Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:51

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты..


Именно это наводит на размышление что суд не больше чем повод, "отвлекающий манёвр" в нежелании банка выполнять свои обязательства.
динозаврГоша
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:01

Re: ВТБ Банк

Чтобы успокоить клиентов, председатель правления ВТБ Андрей Костин указал, что банк уже подготовил план на случай введения описанных санкций( США намерены расширить санкционный список против российских лиц, связанных с оккупацией Крыма и с отравлением в Солсбери (Великобритания) экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля)
В частности, г-н Костин заверил, что ВТБ выполнит все обязательства перед своими вкладчиками.
Крайне важна, однако, оговорка, сделанная председателем правления госбанка. Ею затронуты те вкладчики, которые хранят деньги на вкладах в долларах США. План ВТБ предусматривает возможность принудительной конвертации данных вкладов в российский рубль.
https://business-swiss.ch/2018/09/vtb-p ... -vkladov/#
Stepan25
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:04

Re: ВТБ Банк

Давно пришел к выводу что все работники юр отделов банка, в часности ВТБ бездари, место которых на бирже труда или подметании улиц...
Только показуха в туфельках, штанишках и рубашке голубой )))
xio13
 
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