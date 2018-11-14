Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты....
AlexSV написав:Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты..
Именно это наводит на размышление что суд не больше чем повод, "отвлекающий манёвр" в нежелании банка выполнять свои обязательства.
Чтобы успокоить клиентов, председатель правления ВТБ Андрей Костин указал, что банк уже подготовил план на случай введения описанных санкций( США намерены расширить санкционный список против российских лиц, связанных с оккупацией Крыма и с отравлением в Солсбери (Великобритания) экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля) В частности, г-н Костин заверил, что ВТБ выполнит все обязательства перед своими вкладчиками. Крайне важна, однако, оговорка, сделанная председателем правления госбанка. Ею затронуты те вкладчики, которые хранят деньги на вкладах в долларах США. План ВТБ предусматривает возможность принудительной конвертации данных вкладов в российский рубль. https://business-swiss.ch/2018/09/vtb-p ... -vkladov/#