Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты....
AlexSV написав:Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты..
Именно это наводит на размышление что суд не больше чем повод, "отвлекающий манёвр" в нежелании банка выполнять свои обязательства.
Чтобы успокоить клиентов, председатель правления ВТБ Андрей Костин указал, что банк уже подготовил план на случай введения описанных санкций( США намерены расширить санкционный список против российских лиц, связанных с оккупацией Крыма и с отравлением в Солсбери (Великобритания) экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля) В частности, г-н Костин заверил, что ВТБ выполнит все обязательства перед своими вкладчиками. Крайне важна, однако, оговорка, сделанная председателем правления госбанка. Ею затронуты те вкладчики, которые хранят деньги на вкладах в долларах США. План ВТБ предусматривает возможность принудительной конвертации данных вкладов в российский рубль. https://business-swiss.ch/2018/09/vtb-p ... -vkladov/#
BBC написав:Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности. Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?
хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера
Бредите вы. Суд заблокировал активы банка за счет которых обслуживались пасивы. Тоесть идет целенаправленое ьлокирование работы банка.При чем тут акции банка то?
Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были. ВТБ даже не соизволил подать аппеляцию. А с жалоб в суды от миноритарных акционеров обычно начинается рейдерские захваты предприятий. Суд совершенно законно оставил жалобу какого то миноритария без рассмотрения. Либо юристы втб полные профаны, либо втб специально не обращался в суд, чтобы была отмазка - мол мы кидаем своих вкладчиков из за суда.
Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.
Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація). http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#
Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.
Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація). http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#
Это вы не мне говорите - а ватанам и сепарам, которые тут уже все мониторы избрызгали соплями, слюнями и какашками - что суд заблокировал их активы. Я ещё не видя реестра говорил, что маловероятно, что по решению международного арбитража, суд арестовал что то, кроме акций. Определение суда только подтверждает злонамеренность втб по кидалову этих рашколюбов
Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.
Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація). http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#
Это вы не мне говорите - а ватанам и сепарам, которые тут уже все мониторы избрызгали соплями, слюнями и какашками - что суд заблокировал их активы. Я ещё не видя реестра говорил, что маловероятно, что по решению международного арбитража, суд арестовал что то, кроме акций. Определение суда только подтверждает злонамеренность втб по кидалову этих рашколюбов
- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.
- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.