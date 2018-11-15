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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:25

  Stringer написав:
  BBC написав:
  rsq написав:Потому иск суд не принял в рассмотрение.

Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?

хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера

Бредите вы. Суд заблокировал активы банка за счет которых обслуживались пасивы. Тоесть идет целенаправленое ьлокирование работы банка.При чем тут акции банка то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:41

Суд

Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:51

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:Суд не блокировал обслуживание кредитов, прав был кто-то из зампредов, который сказал, что банк-не супермаркет,и обслуживание пассивов не должно идти исключительно или преймущественно за счет продажи залогового / собственного имущества (этим занимаются уже банки в стадии ликвидации, разруливая очередь кредиторов). И то, что у банка иссякла ликвидность и перестали обслуживаться действующие кредиты - это вина менеджмента банка, тех, кто согласовывал и выдавал такие кредиты..


Именно это наводит на размышление что суд не больше чем повод, "отвлекающий манёвр" в нежелании банка выполнять свои обязательства.
динозаврГоша
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:01

Re: ВТБ Банк

Чтобы успокоить клиентов, председатель правления ВТБ Андрей Костин указал, что банк уже подготовил план на случай введения описанных санкций( США намерены расширить санкционный список против российских лиц, связанных с оккупацией Крыма и с отравлением в Солсбери (Великобритания) экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля)
В частности, г-н Костин заверил, что ВТБ выполнит все обязательства перед своими вкладчиками.
Крайне важна, однако, оговорка, сделанная председателем правления госбанка. Ею затронуты те вкладчики, которые хранят деньги на вкладах в долларах США. План ВТБ предусматривает возможность принудительной конвертации данных вкладов в российский рубль.
https://business-swiss.ch/2018/09/vtb-p ... -vkladov/#
Stepan25
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:04

Re: ВТБ Банк

Давно пришел к выводу что все работники юр отделов банка, в часности ВТБ бездари, место которых на бирже труда или подметании улиц...
Только показуха в туфельках, штанишках и рубашке голубой )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:15

  BBC написав:
  Stringer написав:
  BBC написав:Тем самым показав как защищены в Украине государством права собственности.
Государство не сочло нужным даже рассматривать по сути иск. Правосудие или же нарушение присяги судьями?

хватит уже писать этот бред! суд как раз и защитил право собственности на акции, не давая их разбазаривать рейдерам, в виде какого то миноритарного акционера

Бредите вы. Суд заблокировал активы банка за счет которых обслуживались пасивы. Тоесть идет целенаправленое ьлокирование работы банка.При чем тут акции банка то?

Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были. ВТБ даже не соизволил подать аппеляцию. А с жалоб в суды от миноритарных акционеров обычно начинается рейдерские захваты предприятий. Суд совершенно законно оставил жалобу какого то миноритария без рассмотрения. Либо юристы втб полные профаны, либо втб специально не обращался в суд, чтобы была отмазка - мол мы кидаем своих вкладчиков из за суда.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:02

lubopytnaya
Вам удалось выцарапать из банка свои доллары или нет? Помнится, что депозит у вас заканчивался 8 числа. Какие успехи в борьбе с ВТБ?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:09

  Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.

Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація).
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#
Stepan25
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:21

  Stepan25 написав:
  Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.

Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація).
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#

Это вы не мне говорите - а ватанам и сепарам, которые тут уже все мониторы избрызгали соплями, слюнями и какашками - что суд заблокировал их активы. Я ещё не видя реестра говорил, что маловероятно, что по решению международного арбитража, суд арестовал что то, кроме акций.
Определение суда только подтверждает злонамеренность втб по кидалову этих рашколюбов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:28

  Stringer написав:
  Stepan25 написав:
  Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.

Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева -
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація).
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#

Это вы не мне говорите - а ватанам и сепарам, которые тут уже все мониторы избрызгали соплями, слюнями и какашками - что суд заблокировал их активы. Я ещё не видя реестра говорил, что маловероятно, что по решению международного арбитража, суд арестовал что то, кроме акций.
Определение суда только подтверждает злонамеренность втб по кидалову этих рашколюбов


- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.
rsq
 
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