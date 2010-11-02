Stringer написав: ВТБ даже не соизволил подать аппеляцию.
Опять же, читайте ухвалу Верховного суда -
Ухвала 18 вересня 2018 року м. Київ справа № 796/165/18 провадження № 61-44159ас18
Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду Черняк Ю. В. розглянув апеляційну скаргу Акціонерного товариства «ВТБ БАНК», від імені якого діє адвокат КокольськийСергій Іванович, на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року
УХВАЛИВ:
Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «ВТБ БАНК», від імені якого діє адвокат Кокольський Сергій Іванович, на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року. http://reyestr.court.gov.ua/Review/76649172
Stringer написав:Судя по тому, что аппеляция была подана не от именни банка, никакие активы заблокированы не были.
Читайте ухвалу Апеляционного суда г.Киева
Накласти арешт на прості іменні акції Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000012702, юридична адреса: 01004, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26), які належать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОДРН 1027739609391, Російська Федерація, адреса місцезнаходження: 190000, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29, Російська Федерація). http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778#
Это вы не мне говорите - а ватанам и сепарам, которые тут уже все мониторы избрызгали соплями, слюнями и какашками - что суд заблокировал их активы. Я ещё не видя реестра говорил, что маловероятно, что по решению международного арбитража, суд арестовал что то, кроме акций. Определение суда только подтверждает злонамеренность втб по кидалову этих рашколюбов
У тому ж, зазначеному вище рішенні вказано, зокрема: "- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо...."
Tolevas написав:lubopytnaya Вам удалось выцарапать из банка свои доллары или нет? Помнится, что депозит у вас заканчивался 8 числа. Какие успехи в борьбе с ВТБ?
Я не имею привычки царапаться - мне маникюр жалко Доллары не выцарапывала, потому что мне лень делать лишние телодвижения. Тем более, бесполезные. Поэтому закончившийся 8 ноября депозит я разделила на две части. Одну часть оформила на новый месячный Конструктор+ по ставке 2% - на случай, если в декабре банк начнет хоть что-то выдавать. А другую часть (из-за жадности!) разложила по уже имеющимся годовым столбикам 5%, которые заканчиваются следующим летом
Tolevas написав:lubopytnaya Вам удалось выцарапать из банка свои доллары или нет? Помнится, что депозит у вас заканчивался 8 числа. Какие успехи в борьбе с ВТБ?
Я не имею привычки царапаться - мне маникюр жалко Доллары не выцарапывала, потому что мне лень делать лишние телодвижения. Тем более, бесполезные. Поэтому закончившийся 8 ноября депозит я разделила на две части. Одну часть оформила на новый месячный Конструктор+ по ставке 2% - на случай, если в декабре банк начнет хоть что-то выдавать. А другую часть (из-за жадности!) разложила по уже имеющимся годовым столбикам 5%, которые заканчиваются следующим летом
Из вечерних новостей из отделений. Людей нет, денег нет. Вечером поздно будут решать, как выплачивать деньги после отключения карт. Скорее всего паёк будут выдавать через кассу. Но пока еще ВА не будет. Будут тянуть до решения именно Верховного суда. Ориентировочный срок ожидания - 7-10 дней. А там, или пан, или пропал...
PPO написав: У тому ж, зазначеному вище рішенні вказано, зокрема: "- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо...."
непонятно, какое все это имеет отношение к выдаче закончившихся депозитов?
Tolevas написав:то есть по 350 в день никто ничего не выдает?
Я даже и не интересовалась, т.к. народ тут писАл, что валюты в кассах нет, если и выдают, то только с приноса. Меня такие варианты не устраивают, они мне погоды не сделают. Да и высиживать в отделениях в ожидании приноса - только зря время тратить. Есличо, то меня и фондовская гривна устроит
Tolevas написав:то есть по 350 в день никто ничего не выдает?
Я даже и не интересовалась, т.к. народ тут писАл, что валюты в кассах нет, если и выдают, то только с приноса. Меня такие варианты не устраивают, они мне погоды не сделают. Да и высиживать в отделениях в ожидании приноса - только зря время тратить. Есличо, то меня и фондовская гривна устроит
смешно, они же курсы специально такие выставили, чтобы никакого приноса и в помине не было. Всегда удивляла такая подлость и цинизм банков-банкротов.
PPO написав: У тому ж, зазначеному вище рішенні вказано, зокрема: "- заборонити Акціонерному товариству «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо...."
непонятно, какое все это имеет отношение к выдаче закончившихся депозитов?
Прямое. Выплата пасивов(депозитов) за счет активов (залоговое имущество и имущество банка). Банк не кредитировал, а сворачивал деятельность рассчитываясь с вкладчиками. Но госуарство Украина этому решило воспрепятствовать арестовав активы. А текущая ликвидность со счетов улетучилась ведь она не пополнялась с основного источника - активов.
rsq написав:Из вечерних новостей из отделений. Людей нет, денег нет. Вечером поздно будут решать, как выплачивать деньги после отключения карт. Скорее всего паёк будут выдавать через кассу. Но пока еще ВА не будет. Будут тянуть до решения именно Верховного суда. Ориентировочный срок ожидания - 7-10 дней. А там, или пан, или пропал...
любая определенность лучше неопределенности, лучше фонд, чем бесконечная резина