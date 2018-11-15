Tolevas написав:lubopytnaya Вам удалось выцарапать из банка свои доллары или нет? Помнится, что депозит у вас заканчивался 8 числа. Какие успехи в борьбе с ВТБ?
Я не имею привычки царапаться - мне маникюр жалко Доллары не выцарапывала, потому что мне лень делать лишние телодвижения. Тем более, бесполезные. Поэтому закончившийся 8 ноября депозит я разделила на две части. Одну часть оформила на новый месячный Конструктор+ по ставке 2% - на случай, если в декабре банк начнет хоть что-то выдавать. А другую часть (из-за жадности!) разложила по уже имеющимся годовым столбикам 5%, которые заканчиваются следующим летом
Аналогично Один вклад заканчивается летом Другой закончился в начале ноября упал и лежит на текущем Разрулит банк с наглыми делками продлю вклад Нет заберу через фонд
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
rsq написав:Из вечерних новостей из отделений. Людей нет, денег нет. Вечером поздно будут решать, как выплачивать деньги после отключения карт. Скорее всего паёк будут выдавать через кассу. Но пока еще ВА не будет. Будут тянуть до решения именно Верховного суда. Ориентировочный срок ожидания - 7-10 дней. А там, или пан, или пропал...
любая определенность лучше неопределенности, лучше фонд, чем бесконечная резина
ФГВФО не буде виконувати рішення судів й банк є шанс оздоровити. Але навряд чи НБУ визнає банк неплатоспроможним, а от оптимізувати мережу відділень банку необхідно.
Tegularius написав:Осталась суммарно 199 тыс.грн., на текущем и несколько столбиков. Думаю, пополнить столбики или оставить как есть. Фонд с текущего выдаёт прежде, чем с депо, как и раньше, или сейчас - без разницы?
Нет финансового смысла рыпаться. При этом есть шанс нарваться на блокировку "от дробильщиков"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин