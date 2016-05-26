Tolevas написав:lubopytnaya Вам удалось выцарапать из банка свои доллары или нет? Помнится, что депозит у вас заканчивался 8 числа. Какие успехи в борьбе с ВТБ?
Я не имею привычки царапаться - мне маникюр жалко Доллары не выцарапывала, потому что мне лень делать лишние телодвижения. Тем более, бесполезные. Поэтому закончившийся 8 ноября депозит я разделила на две части. Одну часть оформила на новый месячный Конструктор+ по ставке 2% - на случай, если в декабре банк начнет хоть что-то выдавать. А другую часть (из-за жадности!) разложила по уже имеющимся годовым столбикам 5%, которые заканчиваются следующим летом
Аналогично Один вклад заканчивается летом Другой закончился в начале ноября упал и лежит на текущем Разрулит банк с наглыми делками продлю вклад Нет заберу через фонд
@@@
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
rsq написав:Из вечерних новостей из отделений. Людей нет, денег нет. Вечером поздно будут решать, как выплачивать деньги после отключения карт. Скорее всего паёк будут выдавать через кассу. Но пока еще ВА не будет. Будут тянуть до решения именно Верховного суда. Ориентировочный срок ожидания - 7-10 дней. А там, или пан, или пропал...
любая определенность лучше неопределенности, лучше фонд, чем бесконечная резина
ФГВФО не буде виконувати рішення судів й банк є шанс оздоровити. Але навряд чи НБУ визнає банк неплатоспроможним, а от оптимізувати мережу відділень банку необхідно.
Tegularius написав:Осталась суммарно 199 тыс.грн., на текущем и несколько столбиков. Думаю, пополнить столбики или оставить как есть. Фонд с текущего выдаёт прежде, чем с депо, как и раньше, или сейчас - без разницы?
Нет финансового смысла рыпаться. При этом есть шанс нарваться на блокировку "от дробильщиков"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ВА может и не быть. Зная безграничную "лояльность" НБУ к банкам с рос. капиталом, НБУ может ВА не вводить. Но "решение суда" даёт основания вводить любые лимиты и комиссии. И жить так до смены власти. И будет такой себе зомби-банк с вкладчиками-заложниками.
Как альтернатива ВА
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Заметил интересную особенность, как только заблокировали карты клиентов, ВТБ сразу поднял курс покупки по карточным трансакциям, до этого был 27.45, 27.35, в последние дни перед блокировкой вообще 26.90, помню хорошо, потому что каждый день выводил валюту с карты через гривну и трошки потерял на разнице курсов А тут вдруг на сайте покупка - 27.60, при том что в кассе покупка 27.00 и курс доллара к гривне на межбанке каждій день снижается. Вопрос знатокам - а все ли карты заблокированы, или часть остались незаблоченными и им дана возможность вывести валюту через карты по практически рыночному курсу???
AlexSV написав:Заметил интересную особенность, как только заблокировали карты клиентов, ВТБ сразу поднял курс покупки по карточным трансакциям, до этого был 27.45, 27.35, в последние дни перед блокировкой вообще 26.90, помню хорошо, потому что каждый день выводил валюту с карты через гривну и трошки потерял на разнице курсов А тут вдруг на сайте покупка - 27.60, при том что в кассе покупка 27.00 и курс доллара к гривне на межбанке каждій день снижается. Вопрос знатокам - а все ли карты заблокированы, или часть остались незаблоченными и им дана возможность вывести валюту через карты по практически рыночному курсу???
Где вы такое увидели? Только что зашёл на сайт банка, карточный курс: 26.95 покупка, 29.55-продажа.
AlexSV написав:Заметил интересную особенность, как только заблокировали карты клиентов, ВТБ сразу поднял курс покупки по карточным трансакциям, до этого был 27.45, 27.35, в последние дни перед блокировкой вообще 26.90, помню хорошо, потому что каждый день выводил валюту с карты через гривну и трошки потерял на разнице курсов А тут вдруг на сайте покупка - 27.60, при том что в кассе покупка 27.00 и курс доллара к гривне на межбанке каждій день снижается. Вопрос знатокам - а все ли карты заблокированы, или часть остались незаблоченными и им дана возможность вывести валюту через карты по практически рыночному курсу???
Где вы такое увидели? Только что зашёл на сайт банка, карточный курс: 26.95 покупка, 29.55-продажа.
Не поверите, 20 минут назад 27,60, сейчас уже 26,95....читают форум что ли.... P.S. последняя конвертация по снятию наличных через карту, у меня прошла по 27,60 (снимал наличку 14 ноября, провелось сегодня утром, наличка, которую снимал 13 ноября провелась вчера по курсу 26,90)
Востаннє редагувалось AlexSV в П'ят 16 лис, 2018 10:07, всього редагувалось 1 раз.