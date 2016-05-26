Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:25

ВА может и не быть.

Зная безграничную "лояльность" НБУ к банкам с рос. капиталом, НБУ может ВА не вводить.

Но "решение суда" даёт основания вводить любые лимиты и комиссии. И жить так до смены власти.

И будет такой себе зомби-банк с вкладчиками-заложниками.



Как альтернатива ВА

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин