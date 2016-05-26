Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
НБУ научит ватанов Родину любить
уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины. кто это позволил? кто допустил хранение денех граждан Украины там? кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"